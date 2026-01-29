Costas eliminará el espigón del puerto de Taragoña

El Boletín Oficial del Estado publicó este miércoles el anuncio de la Demarcación de Costas de Galicia relativo a la aprobación definitiva del proyecto de recuperación del dominio público marítimo-terrestre en el puerto de Taragoña (Rianxo) mediante la eliminación del espigón, cuyo entorno será renaturalizado.

Aunque este tipo de construcciones tienen como finalidad combatir los efectos de la erosión, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (promotor del proyecto) considera que "desde de punto de vista paisajístico se trata de elementos visuales que rompen la estética del paisaje natural en la costa".

Mediante la retirada del espigón se pretende recuperar el equilibrio natural de la línea de costa, "favoreciendo una morfología costera más estable y natural, sin acumulaciones o pérdidas artificiales de arena".

La retirada de dicha estructura favorecerá la recuperación del ecosistema litoral, ya que los espigones pueden alterar las corrientes, oxigenación y hábitats marinos, por lo que se mejora ecológicamente el entorno marino y costero.

El puerto de Taragoña cuenta con un muelle con rampa y espigón de escollera en forma de L, que presenta dos alineaciones: la primera, en dirección norte-sur, y la segunda, perpendicular a la línea de costa.

El proyecto consistirá en la retirada del espigón de escollera existente, con una longitud de unos 208,5 metros, y la consolidación de la zona próxima a la rampa del muelle, mediante una escollera hormigonada.

Noticias relacionadas

El presupuesto es de 534.104,34 euros y el plazo previsto para la ejecución de este proyecto es de un año.