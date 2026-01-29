Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

O Concello de Noia instala tres novas cámaras de videovixilancia para mellorar a seguridade e controlar o tráfico

Nos vindeiros meses poranse novamente en funcionamento outras cámaras que se atopan inoperativas

Luís Alamancos, concelleiro de Seguridade de Noia.

Suso Souto

Noia

O Concello de Noia vén de instalar tres novas cámaras de videovixilancia nas principais entradas e saídas da vila, co obxectivo de reforzar a seguridade cidadá e mellorar a xestión do tráfico rodado.

O concelleiro de Seguridade, Luis Alamancos, explicou que esta actuación permitirá apoiar o labor dos corpos e forzas de seguridade, contribuíndo á prevención de roubos, actos vandálicos e outros incidentes, así como á mellora da seguridade viaria.

“Trátase dunha medida xa implantada na práctica totalidade das cidades e vilas medias de Galicia, que se demostrou eficaz como ferramenta de control do tráfico e de apoio á seguridade pública”, sinalou o edil.

As cámaras terán principalmente as seguintes funcións: controlar o tráfico de entrada e saída a Noia; facilitar a investigación de accidentes ou feitos puntuais cando sexa necesario; e actuar como elemento disuasorio fronte a comportamentos incívicos.

Desde o Concello aclárase que o sistema cumpre estritamente coa normativa vixente en materia de protección de datos, garantindo en todo momento a privacidade da veciñanza. As imaxes son tratadas conforme á lei e o seu uso queda limitado exclusivamente ás funcións de seguridade e tráfico.

Así mesmo, o Goberno municipal anuncia que nos vindeiros meses se porán novamente en funcionamento outras cámaras da vila que actualmente se atopan inoperativas, co fin de optimizar os recursos existentes e mellorar a cobertura do sistema.

