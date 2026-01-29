O Concello de Noia instala tres novas cámaras de videovixilancia para mellorar a seguridade e controlar o tráfico
Nos vindeiros meses poranse novamente en funcionamento outras cámaras que se atopan inoperativas
O Concello de Noia vén de instalar tres novas cámaras de videovixilancia nas principais entradas e saídas da vila, co obxectivo de reforzar a seguridade cidadá e mellorar a xestión do tráfico rodado.
O concelleiro de Seguridade, Luis Alamancos, explicou que esta actuación permitirá apoiar o labor dos corpos e forzas de seguridade, contribuíndo á prevención de roubos, actos vandálicos e outros incidentes, así como á mellora da seguridade viaria.
“Trátase dunha medida xa implantada na práctica totalidade das cidades e vilas medias de Galicia, que se demostrou eficaz como ferramenta de control do tráfico e de apoio á seguridade pública”, sinalou o edil.
As cámaras terán principalmente as seguintes funcións: controlar o tráfico de entrada e saída a Noia; facilitar a investigación de accidentes ou feitos puntuais cando sexa necesario; e actuar como elemento disuasorio fronte a comportamentos incívicos.
Desde o Concello aclárase que o sistema cumpre estritamente coa normativa vixente en materia de protección de datos, garantindo en todo momento a privacidade da veciñanza. As imaxes son tratadas conforme á lei e o seu uso queda limitado exclusivamente ás funcións de seguridade e tráfico.
Así mesmo, o Goberno municipal anuncia que nos vindeiros meses se porán novamente en funcionamento outras cámaras da vila que actualmente se atopan inoperativas, co fin de optimizar os recursos existentes e mellorar a cobertura do sistema.
- Galicia esquiva la borrasca Kristin, pero el Atlántico contraataca con viento, nieve y fuerte oleaje
- Huelga de buses en Santiago: la patronal condiciona la vuelta al diálogo a que los sindicatos condenen 'los actos violentos
- Los compostelanos Luis Zahera y Tamar Novas, juntos de nuevo en una serie de Movistar Plus+ que ya se rueda en Galicia
- Galicia permite a 90.000 aficionados llevar las licencias de caza y pesca en el móvil: 'Es más cómodo
- Un accidente múltiple obliga a cortar la AP-9 en sentido Santiago
- De patíbulo a paseo romántico: el sorprendente cambio de un parque histórico de Santiago
- La jefa de sala de un restaurante de Padrón, entre las mejores y más prometedoras de España
- El profesor de la USC y 'padre' de la tasa turística de Santiago, Rubén Lois, nuevo líder del BNG en Palas de Rei