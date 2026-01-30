Serra do Barbanza licitará unha recollida do lixo ‘á carta’ para os seus sete concellos

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Os cambios en varias rutas determinarán se a Mancomunidade debe incorporar máis camións.

Suso Souto

Ribeira

A Mancomunidade Serra do Barbanza evalúa estes días o funcionamento do seu servizo de recollida de lixo tras a recente adhesión a Sogama. Unha incorporación que se leva a cabo sen incidencias e na que se están recalculando rutas e analizando os tempos das mesmas con vistas á próxima licitación dun novo servizo, xa máis adaptado á nova etapa.

Unha etapa na que pronto deixará de recoller o lixo aos concellos de Rois e Pontecesures (aos que se lles deu unha moratoria de tres meses, ata finais de marzo, tras a súa decisión de non adherirse como socios á entidade) e para a que Serra do Barbanza licitará «un servizo á carta», segundo indica o seu presidente, Pablo Lago, atendendo ás peculiaridades, ás necesidades e ás demandas dos sete concellos que a integran (Ames, Brión, Noia, Muros, O Son, Lousame e Carnota).

En base a elas, unha empresa que será contratada a tal fin pola Mancomunidade redactará o prego para licitar o servizo.

A empresa FCC (que fai un servizo prorrogado, pois o seu contrato venceu en 2023) está trasladando o lixo ás plantas de transferencia que Sogama ten en Santiago, Cee e Boiro. Algunhas rutas deberán ser modificadas en atención ás prioridades que cada concello estableza para a recollida, á próxima eliminación dos itinerarios de Rois e Pontecesures e á proximidade das diferentes plantas de transferencia. Á súa vez, todo iso determinará se é necesario incorporar máis camións.

Mentres, a Mancomunidade segue buscando posibles alternativas á súa planta de tratamento de Lousame, coa esperanza de atoparlle viabilidade. «Buscamos posibles alternativas... e tamén axudas para elas», sinala Lago.

Igualmente, a Mancomunidade ten previsto contratar unha empresa para licitar a convocatoria das prazas da xerencia e dos postos administrativos.

Neste sentido, Lago di que «en principio, as tarefas de Intervención e Secretaría poden cubrirse con persoal municipal, mediante acumulación de servizos, pois non fan falta a tempo completo».

Pablo Lago: «Recapacitei»

Respecto á moratoria a Rois e Pontecesures, aos que Lago advertira que se lles deixaría de recoller o lixo o pasado 30 de decembro, sinalou: «Recapacitei. Non se lles podía deixar sen servizo de repente e en pleno Nadal. E os cidadáns non teñen culpa da xestión dos políticos».

