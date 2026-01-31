Cuatro policías resultan heridos en una persecución a un hombre que conducía sin carné en Ribeira
Cuando los agentes le dieron el alto, empezó a huir y a conducir de forma temeraria, embistiendo al vehículo policial
Europa Press
Cuatro agentes de la Policía Nacional han resultado heridos durante una persecución a un hombre que conducía sin carné en Ribeira, que en estos momentos permanece detenido y a la espera de pasar a disposición judicial.
Según informan fuentes policiales, en un primer momento, los agentes procedieron a identificar al hombre al no contar este con permiso de conducción. En el momento de darle el alto, el hombre empezó a huir y a conducir "de forma temeraria", lo que derivó en la persecución, que ocurrió en la madrugada del sábado.
Durante la misma, el individuo embistió al vehículo policial, obligándolo a abandonar la vía. Finalmente, resultaron heridos cuatro agentes fruto de esa persecución y de la resistencia a la autoridad que mostró en el arrestro.
El hombre permanece detenido en dependencias policiales y pasará a disposición judicial en los próximos días, previsiblementre entre el domingo y el lunes.
