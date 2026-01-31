La Fraternidad Internacional del Camino de Santiago gestionará el nuevo albergue de A Chaínza, en Noia

La Fraternidad Internacional del Camino de Santiago (FICS), una entidad sin ánimo de lucro formada por peregrinos y especialistas de diferentes países que tiene como misión defender y divulgar los valores del Camino como elemento fundamental del patrimonio cultural europeo, celebró este sábado asamblea general de socios en el Casino de Noia.

En el encuentro la FICS acordó encargarse de la gestión del albergue de peregrinos de A Chaínza (Noia), el primer albergue público en entrar en funcionamiento en el Camino de la Ría de Muros-Noia.

El presidente de la entidad, Juan Carlos Pérez Cabezas, destacó “la apuesta del Camino de la Ría de Muros-Noia por los albergues tradicionales, lo que está en plena consonancia con los preceptos de la fraternidad, centrados en la acogida tradicional. Una fórmula que requiere de un esfuerzo inicial de la población local para dotarse de unas instalaciones, pero que también precisa del alma que le aportan los voluntarios de todo el mundo que, de la mano de la FICS, trabajarán de forma altruista para acoger al peregrino”.

Por su parte, José Antonio de la Riera, socio fundador de la FICS, destacó la apuesta de la Fraternidad Internacional del Camino de Santiago por Galicia, ya que el de A Chaínza será el cuarto albergue que pasan a gestionar y puso en valor el esfuerzo del Concello de Noia.

“La FICS desembarca en Galicia con una apuesta por el Camino de la Ría de Muros-Noia. Gestionaremos un cuarto albergue tras los de Grao, Nájera y Canfranc, lo cual resultará de gran importancia tanto para Galicia como la propia FICS, que trabajará con todo entusiasmo y con altruismo absoluto, desarrollando el concepto de acogida tradicional para potenciar el Camino de la Ría de Muros-Noia como se merece”, apuntó José Antonio de la Riera.

En el albergue de peregrinos de A Chaínza se están realizando los últimos retoques con el objetivo de que esté operativo en Semana Santa, para funcionar como primera experiencia piloto hasta octubre gracias a la labor de la FICS y sus voluntarios. “Este tipo de albergues es lo que más empuja a los peregrinos a venir”, apunta Juan Carlos Pérez Cabezas.

Paralelamente, la Asociación de Municipios del Camino de la Ría de Muros-Noia colaborará con la FICS en la organización de distintas actividades abiertas a la participación de todos los vecinos. El tesorero de la Asociación y alcalde de Noia, Francisco Pérez, fue el encargado de dar la bienvenida a los socios de la fraternidad, a los que presentó el certificado Portus Apostoli para peregrinos.

Paralelamente, la Asociación de Municipios del Camino de la Ría de Muros-Noia y la FICS han desarrollado una jornada de actividades abiertas al público.

Así, el Casino de Noia acogió la conferencia Camino Muros-Noia a Santiago, de Antón Pombo, historiador, escritor, periodista y uno de los mayores expertos en los Caminos de Santiago. Pombo, autor de la primera guía de esta ruta jacobea, puso en valor las características que hacen especial el Camino de la Ría de Muros-Noia, como el hecho de ser una ruta con un perfil suave, corta e ideal para quien busca una experiencia jacobea auténtica, tranquila y sin aglomeraciones.

Posteriormente, se celebró una mesa redonda sobre el presente y futuro del Camino de la Ría de Muros-Noia moderada por Luís Menéndez, periodista, peregrino y socio fundador de la FICS.