Rianxo diseña una renovación «radical» de su fachada litoral

La Corporación municipal de Rianxo aprobó este jueves un convenio entre Portos y el Concello para la regularización de usos municipales de la fachada marítima. Además, se trabaja en otro acuerdo para ratificar la cesión gratuita al Concello de la parcela de la zona portuaria ubicada al lado del auditorio.

Son, según el alcalde, Julián Bustelo, «los primeros pasos de la transformación radical que queremos impulsar en la fachada litoral». Una remodelación integral de la fachada marítima que el regidor pretende impulsar en lo que resta de legislatura.

El convenio aprobado este jueves por Rianxo en Común y PP, con la abstención de PSOE y BNG, autoriza al Concello a realizar la gestión y mantenimiento de los espacios portuarios de ámbito urbano (vial, zonas verdes, explanada y áreas de ocio).

El ambicioso proyecto en el que trabaja el Gobierno para el entorno del auditorio incluye la reordenación y urbanización del ámbito de uso urbano y la renovación del parque infantil.

Además, el pleno aprobó incluir en el Plan Complementario de la Diputación un nuevo proyecto de renovación del firme y del mobiliario urbano del paseo marítimo, por 229.664 euros.

A estas actuaciones se suman las tres fases del proyecto de renovación de las luminarias del paseo marítimo: la primera, del muelle de Setefogas a Rinlo, por 29.541 €, adjudicado; la segunda, de Rinlo a la playa de O Pazo, por 39.999 €, licitada; y la tercera, de la playa de O Pazo a la de A Torre, por 39.999 €, aprobada.

Asimismo, estas actuaciones se suman al proyecto aprobado para la renovación del firme y del mobiliario urbano entre Rinlo y la playa de O Pazo (227.360 €) y entre ese arenal y el de A Torre (229.664 €). Igualmente, el Concello aprobó recientemente y solicitó una subvención a la Diputación para adecuar el entorno del Castelo da Lúa y crear una zona de ocio infantil (190.000 €).

El pleno aprobó también las propuestas del Gobierno para incluir en el POS, entre las que destacan la ampliación de las redes de fecales y agua de Ourolo a Burata y de Pousada a Os Xens.