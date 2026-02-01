1.895 biosoportes de depuradora, 100 bastoncillos y hasta una valla de obra: así fue la 'cosecha' de residuos en tres playas de Muros

Más de veinte personas participaron en una jornada de voluntariado medioambiental convocada por Afundación en las playas de Cabanas, Area do Medio y O Seixal, en Muros. Se inicia así la sexta edición de Plancton, el proyecto de actuación y sensibilización medioambiental desarrollado por la Obra Social de Abanca en colaboración con el sector pesquero y marisquero.

Las mariscadoras de Muros y el voluntariado de Abanca y Afundación trabajaron en la limpieza de los tres arenales, distribuidos en varios grupos. La actividad se llevó a cabo a lo largo de tres horas. Una vez concluidas las labores de identificación y clasificación de los residuos, la balanza reflejó un total de 385 kilos de basura marina retirados de los tres arenales.

En la actividad participaron una veintena de mariscadores y voluntarios. / Cedida

Entre los objetos recogidos se encuentran 100 bastoncillos de los oídos, 5 juguetes de playa, 2 cepillos de dientes, 3 mecheros, pajitas, latas o distintas prendas de ropa y calzado.

Durante la jornada, el voluntariado localizó también residuos vinculados a la actividad pesquera, como 236 palillos de batea, 4 neumáticos, más de 150 cuerdas y cabos, 50 nasas o 60 kilos de maderas tratadas.

Especialmente significativa es la cifra retirada de biosoportes de depuradora: 1.895 en total. Estas piezas de plástico con forma de rueda usadas para tratar aguas residuales se han convertido en un residuo que prolifera cada vez más en la costa atlántica.

Palillos de bateas. / Cedida

También se localizaron otros objetos, que no suelen encontrarse en este tipo de acciones de recuperación medioambiental, como una valla de separación de carriles, cartuchos de caza, un chaleco salvavidas o una pelota de golf.

Esta es la segunda vez que el voluntariado de Afundación actúa en Muros en colaboración con este colectivo de trabajadoras del mar. En 2024 y por estas mismas fechas, las mariscadoras de la cofradía de Muros realizaron una limpieza similar en la playa de Ventín consiguiendo retirar más de 230 kilos de residuos.

Recuento y clasificación de los residuos. / Cedida

Con esta actuación son ya más de 146 las toneladas de basura marina que se han retirado de los fondos, playas y costas de Galicia en el marco de Plancton, un proyecto galardonado con el primer premio nacional de Medioambiente de CECA.

En la limpieza llevada a cabo en uno de los arenales los voluntarios desenterraron una valla de obra. / Cedida

Su objetivo es inculcar en la sociedad la necesidad de implementar hábitos de comportamiento respetuosos con el medio, que permitan disfrutar de los recursos a las generaciones del futuro al igual que los podemos disfrutar en la actualidad.

Todo ello acorde con el compromiso de Abanca y su Obra Social con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente, con el ODS13 Acción por el clima, el ODS14 Vida submarina o el ODS17 Alianzas para lograr objetivos con la suma de esfuerzos de las profesionales del sector del mar, la administración local y el voluntariado Actúa de Afundación.