Indignación en la Confederación Española de Policía tras un "nuevo episodio violento" con 4 agentes heridos en Ribeira

La Confederación Española de Policía (CEP) denuncia la «inacción» de los ministerios de Interior y Justicia de las consecuencias de la persecución policial que tuvo lugar el sábado en Ribeira, cuando cuatro agentes de la Policía Nacional resultaron heridos al perseguir a un hombre que se dio a la fuga y les embistió con su vehículo.

Según la CEP, el individuo ya había sido detenido el jueves por incumplir una orden de alejamiento y estar en posesión de drogas. Añade que «incomprensiblemente, el Juzgado de Ribeira lo dejó en libertad» a pesar de ello, de haberse encarado a los agentes «y de estar en posesión de un cuchillo».

Desde la CEP remarcan que «la situación es insostenible, con escasos policías en las comisarías gallegas para hacer frente a la creciente delincuencia violenta y con una pérdida incuestionable de respeto hacia los agentes de la autoridad, que hace que unos 17.000 agentes de la Policía Nacional y Guardia Civil sean agredidos cada año».

Los servicios jurídicos de la CEP defenderán a los agentes heridos el sábado Ribeira.

La Confederación lamenta que el Gobierno central no legisle "con medidas contundentes que le pongan coto a esta deriva" y reclama que los ministerios de Interior y Justicia den los medios e instrucciones oportunas "para que delincuentes reincidentes ingresen en prisión tras cometer delitos”.

La Confederación Española de Policía señala que “tenemos que poner fin a la criminalidad violenta que nos encontramos en cada intervención. Hay menos respeto al principio de autoridad, se desafía cualquier indicación y se agrede cada vez más a los policías. Frente a esto, tenemos un ministro del Interior desbordado, incapaz de poner fin a esta escalada de violencia en la calle, asiste impasible desde que accediera al cargo en 2018 a aumentos reiterados de las lesiones y riñas tumultuarias”.

"Año tras año, cada ejercicio arroja la misma conclusión sin que nadie en Interior tome medidas", dicen, algo que "tiene consecuencias". Al respecto indican que "entre el primer semestre de 2019 y el de 2025 hemos sufrido en España un aumento del 56% en estas infracciones penales".

“Ribeira, y Galicia en general, no es ajena a esta situación; nos encontramos con casos más violentos en los que policías son agredidos o actúan en la calle en la que los delincuentes están en posesión con armas blancas u objetos contundentes. De ahí que, como organización, tengamos que presentarnos con más asiduidad en los juzgados como acusación particular para defender los intereses de los agentes agredidos en el ejercicio de su labor profesional”, señalan desde la CEP.

“Creemos que el antídoto es sencillo: endurecimiento del Código Penal para que el delito de atentado no salga gratis; castigo severo para la multirreincidencia; más protección jurídica y personal para los policías, con la consideración por parte de Interior de profesión de riesgo para todos los policías" y "muchos más medios que refuercen la seguridad de los compañeros/as: inmovilizadores eléctricos, defensas extensibles, chalecos antibalas, cámaras unipersonales, etc.".