Noia dota o núcleo da Albariza de redes de abastecemento de auga e saneamento
Os traballos son executados por unha brigada municipal, o que permite ao Concello un aforro de 60.000 €, segundo destacou o Goberno local
O tenente de alcalde de Noia, Manolo Seijas, e o concelleiro de Servizos, Abel Pan, visitaron as obras de saneamento e abastecemento de auga que está a executar a brigada municipal no lugar da Albariza.
A actuación permitirá dotar o núcleo dunha rede de saneamento de augas pluviais e fecais que quedará conectada a unha fosa séptica común dimensionada para o dobre da poboación actual da parroquia, garantindo así a súa capacidade de futuro.
As obras complétanse coa conexión á rede de abastecemento de auga, que se executará ao longo da estrada autonómica AC-311, así como cunha actuación de pavimentación con aglomerado incluída no marco do Plan Camiña Rural.
Manuel Seijas destacou que «é a primeira vez en moitos anos que o Concello de Noia asume por xestión propia obras de tanto calado, o que supón un aforro de ao redor de sesenta mil euros na execución dos traballos».
Pola súa banda, o concelleiro de Servizos, Abel Pan, subliñou que «existe a necesidade de seguir actuando en distintos núcleos do municipio que aínda carecen de servizos básicos», e reafirmou «o compromiso do Goberno local coa mellora das infraestruturas no rural».
