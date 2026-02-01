Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Noia dota o núcleo da Albariza de redes de abastecemento de auga e saneamento

Os traballos son executados por unha brigada municipal, o que permite ao Concello un aforro de 60.000 €, segundo destacou o Goberno local

Obras no núcleo da Albariza.

Obras no núcleo da Albariza. / Cedida

Suso Souto

Noia

O tenente de alcalde de Noia, Manolo Seijas, e o concelleiro de Servizos, Abel Pan, visitaron as obras de saneamento e abastecemento de auga que está a executar a brigada municipal no lugar da Albariza.

A actuación permitirá dotar o núcleo dunha rede de saneamento de augas pluviais e fecais que quedará conectada a unha fosa séptica común dimensionada para o dobre da poboación actual da parroquia, garantindo así a súa capacidade de futuro.

As obras complétanse coa conexión á rede de abastecemento de auga, que se executará ao longo da estrada autonómica AC-311, así como cunha actuación de pavimentación con aglomerado incluída no marco do Plan Camiña Rural.

Manuel Seijas destacou que «é a primeira vez en moitos anos que o Concello de Noia asume por xestión propia obras de tanto calado, o que supón un aforro de ao redor de sesenta mil euros na execución dos traballos».

Pola súa banda, o concelleiro de Servizos, Abel Pan, subliñou que «existe a necesidade de seguir actuando en distintos núcleos do municipio que aínda carecen de servizos básicos», e reafirmou «o compromiso do Goberno local coa mellora das infraestruturas no rural».

