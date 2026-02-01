Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
NarcopisosRadar de ConxoSilvia IntxaurrondoHuelga de buses
instagram

Xulio Gil ‘humaniza’ o viacrucis en Ribeira a través dunha exposición de quince retratos

Reflexa con arte a dificultade de quenes camiñan no mundo no medio de graves dificultades

Pola esquerda, Antonia Tato, Darío Gil, María Sampedro, Xulio Gil, Anxo M. Lorenzo e Pastor Rodríguez.

Pola esquerda, Antonia Tato, Darío Gil, María Sampedro, Xulio Gil, Anxo M. Lorenzo e Pastor Rodríguez. / Cedida

Suso Souto

Ribeira

O Museo do Gravado de Ribeira acolleu a inauguración da exposición de fotografía Viacrucis e 15 testemuñas, do artista galego Xulio Gil, que mostra e actualiza unha práctica tan antiga como o Cristianismo: o viacrucis.

«Xulio Gil dálle unha volta, de xeito respectuoso, mais anovador, a esa vella devoción cristiá e logra a nosa empatía ao acompañala de quince retratos que amosan quince testemuñas do viacrucis humano, da dificultade de quenes camiñan no mundo no medio de graves dificultades, mais que rematan na décimo quinta estación, a resurrección, pois lograron renacer, refacer a vida, volver a empezar», sinalou o director do museo, Pastor Rodríguez.

Ao acto inaugural asistiron tamén Anxo M. Lorenzo, director xeral de Cultura; ⁠María Sampedro, alcaldesa de Ribeira; Antonia Tato Fontaíña, unha das testemuñas dos 15 retratos; e Darío Gil, modelo fotográfico.

«Esta mostra logra a nosa solidariedade e a nosa comprensión dunha tradición que mostra a fraxilidade de todos nós, mais tamén a esperanza de poder reiniciar o camiño, a nosa vida coas pegadas da dor xa superada, pero visible», dixo a rexedora durante a súa intervención.

Noticias relacionadas

A mostra pode visitarse ata o día 31 de marzo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents