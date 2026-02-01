Xulio Gil ‘humaniza’ o viacrucis en Ribeira a través dunha exposición de quince retratos
Reflexa con arte a dificultade de quenes camiñan no mundo no medio de graves dificultades
O Museo do Gravado de Ribeira acolleu a inauguración da exposición de fotografía Viacrucis e 15 testemuñas, do artista galego Xulio Gil, que mostra e actualiza unha práctica tan antiga como o Cristianismo: o viacrucis.
«Xulio Gil dálle unha volta, de xeito respectuoso, mais anovador, a esa vella devoción cristiá e logra a nosa empatía ao acompañala de quince retratos que amosan quince testemuñas do viacrucis humano, da dificultade de quenes camiñan no mundo no medio de graves dificultades, mais que rematan na décimo quinta estación, a resurrección, pois lograron renacer, refacer a vida, volver a empezar», sinalou o director do museo, Pastor Rodríguez.
Ao acto inaugural asistiron tamén Anxo M. Lorenzo, director xeral de Cultura; María Sampedro, alcaldesa de Ribeira; Antonia Tato Fontaíña, unha das testemuñas dos 15 retratos; e Darío Gil, modelo fotográfico.
«Esta mostra logra a nosa solidariedade e a nosa comprensión dunha tradición que mostra a fraxilidade de todos nós, mais tamén a esperanza de poder reiniciar o camiño, a nosa vida coas pegadas da dor xa superada, pero visible», dixo a rexedora durante a súa intervención.
A mostra pode visitarse ata o día 31 de marzo.
- Nieve, rayos y vientos huracanados: Galicia recibe el golpe de una potente borrasca atlántica
- Negociación 'in extremis' para evitar una huelga indefinida en los buses de Santiago
- Los sindicatos deciden aplazar la huelga indefinida del transporte: el lunes continúan las negociaciones en Santiago
- El compostelano Borja Iglesias se pronuncia sobre la discriminación: 'Mi objetivo era concienciar y ayudar
- Un herido grave tras una explosión de gas en un edificio de Santiago
- Christian Gálvez: «Santiago es mi segunda casa y es parte de mi vida»
- Susto en Bertamiráns: arden tres coches estacionados cerca del centro de salud
- El repartidor que redujo a un hombre armado en la plaza del Toural: «No quería irme para casa sin hacer nada»