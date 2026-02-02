El albergue de Noia será de alojamiento por donativo y el único del Camino que permitirá dormir dos noches seguidas

El presidente de la Fraternidad Internacional del Camino de Santiago (FICS), Juan Carlos Pérez Cabezas, y el alcalde de Noia y tesorero de la Asociación de Municipios del Camino de la Ría de Muros-Noia, Francisco Pérez, firmaron un convenio de colaboración por el cual la entidad se encargará de la gestión del albergue de A Chaínza.

Un convenio que recoge que el albergue se integrará en el modelo de hospitalidad tradicional promovido por la FICS. “No se tratará de un albergue turístico, porque tanto desde el Concello de Noia como desde la Asociación de Municipios del Camino de la Ría de Muros-Noia hemos apostado por un albergue público que no entre en competencia con los establecimientos y empresas turísticas de este geodestino”, explica Francisco Pérez.

Por lo tanto, el albergue de A Chaínza será de donativo, sin tarifas fijas, que dependerán de la voluntad de las personas que se alojen. En todo caso, sus usuarios solamente podrán ser peregrinos, que deberán acceder con la acreditación oficial. Por orden de preferencia, la admisión será: peregrinos a pie, a caballo y en bicicleta.

Además, el de A Chaínza será el único albergue de este tipo que permitirá dormir dos noches seguidas, algo que tiene su origen en la peculiaridad del doble punto de partida del Camino de la Ría de Muros-Noia (Muros o Porto do Son), que incluye un recorrido no lineal que se intenta favorecer con esa segunda noche de alojamiento.

Por otra parte, Turismo de Galicia ya incluye al albergue de A Chaínza en su web, al igual que también figura en www.gronze.com, portal de referencia de los Caminos de Santiago. Eso sí: la apertura todavía tendrá que aguardar hasta la Semana Santa, si finalizan a tiempo unas pequeñas actuaciones de conexión con la red de abastecimiento. En el peor de los casos, la apertura se realizaría en el mes de abril.

El albergue será exclusivo para peregrinos, admitirá reserva previa y estará gestionado por voluntarios de la Fraternidad Internacional del Camino de Santiago. Contará con 25 plazas distribuidas en 6 dormitorios de 4 plazas en literas más una habitación adaptada. Está dotado con microondas, nevera, lavadora, secadora, taquillas individuales con llave, resguardo para bicicletas y jardín.

Este tipo de albergues de hospitalidad tradicional responden al modelo primigenio del Camino, con orígenes medievales. Se trata de unos albergues hoy en clara minoría pero que, al mismo tiempo, son los que conservan la esencia de los hospitales de peregrinos más tradicionales.

Una fórmula de actuación que, a nivel de toda la península ibérica, busca su reconocimiento como patrimonio mundial de la Unesco. La Asociación de Municipios del Camino de la Ría de Muros-Noia apuesta por este modelo, siguiendo su línea de mantener la máxima coherencia con la historia de este camino y con sus referencias marítimas.