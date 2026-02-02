O BNG de Ribeira pide analizar a vaga de roubos no municipio e reforzar a seguridade
Solicita unha reunión con todos os grupos da Corporación e representantes de Garda Civil, Policía Local e Policía Nacional
O BNG de Ribeira expresou a súa preocupación ante a vaga de roubos que se vén producindo nas últimas semanas no municipio e que está a causar importantes danos en vehículos e comercios, xerando sensación de inseguridade entre a veciñanza e o tecido económico local.
A formación propuxo a convocatoria dunha reunión na que participen todos os grupos da Corporación municipal xunto coas forzas e corpos de seguridade, coa finalidade de analizar a situación actual e estudar medidas que permitan atallar esta problemática dun xeito efectivo.
"Durante o paso do BNG polo Goberno municipal realizouse un incremento importante de axentes para reforzar a seguridade, completando o 100% das prazas da Policía Local ata acadar os 27 membros en activo, aos que se suman 12 auxiliares, así como a consecución dun novo vehículo policial cun investimento de máis de 40.000 €", sinala o portavoz do BNG, Luís Pérez.
Un avance que, segundo explica, "permitiu mellorar os recursos dispoñibles, pero que non resulta suficiente polo que debe continuar o traballo de reforzo, especialmente no que respecta aos efectivos e medios da Comisaría de Policía Nacional".
Ao mesmo tempo, considera imprescindible reforzar os medios humanos e materiais destinados á seguridade, e en particular, que na Comisaría de Ribeira existan efectivos policiais dedicados especificamente á loita contra o tráfico de estupefacientes.
- Los sindicatos deciden aplazar la huelga indefinida del transporte: el lunes continúan las negociaciones en Santiago
- Christian Gálvez: «Santiago es mi segunda casa y es parte de mi vida»
- El compostelano Borja Iglesias se pronuncia sobre la discriminación: 'Mi objetivo era concienciar y ayudar
- El funcionario de Ames que es feliz rescatando la sabiduría de las aldeas
- Tensión política por la filtración de la candidatura de Santiago a Capital Europea de la Ciencia
- Un herido grave tras una explosión de gas en un edificio de Santiago
- La orquesta más viral del momento llega a Galicia por San Valentín
- El secreto de la cascada de O Ézaro se oculta 12 kilómetros río arriba