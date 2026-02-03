Alarma en el sector marisquero de Noia: el tren de borrascas deja toneladas de berberechos muertos en las playas

La meteorología no da tregua y sigue poniendo contra las cuerdas a los más de 1.500 mariscadores y mariscadoras de Noia. Sin tiempo aún de adentrarse en los bancos de bivalvos para comprobar el grado de afectación (mortandad) por la consecuente bajada de la salinidad, los biólogos de la cofradía noiesa se temen lo peor.

Y todo a exactamente un mes del reinicio de la campaña, previsto para el dos de marzo.

Ante este panorama, el alcalde, Francisco Pérez, inició los trámites para convocar lo antes posible una reunión de la Mesa Interinstitucional del Mar, creada en el pleno de la Corporación municipal del pasado mes de noviembre, con la previsión de que pueda celebrarse a lo largo de la próxima semana.

Dicha Mesa estará integrada, entre otros, por representantes de la Subdelegación del Gobierno, de la Delegación Territorial de la Xunta de Galicia en A Coruña, de la cofradía, de la agrupación de mariscadoras a pie y de la Plataforma en Defensa da Ría (Plademar), así como por miembros de todos los partidos políticos con representación municipal.

La situación actual de uno de los principales bancos productivos de la ría, la playa de O Testal, con toneladas de berberechos muertos a consecuencia de los recientes temporales, pone de relieve "la gravedad de la situación que atraviesa el sector marisquero", señala el regidor.

Con esta convocatoria, el Gobierno local pretende evaluar los daños producidos y hacer frente a la situación socioeconómica que se puede derivar de esta circunstancia.

