A Pobra e Portosín buscan o apoio da Xunta para promocionar produtos do mar na hostalería

A iniciativa consiste en proporcionar anchoa, sardiña, xurelo, atún e mexillón aos locais para que elaboren petiscos

Pola esquerda, Isaac Gaciño, Isaac Rosón e José Antonio Vidal.

Pola esquerda, Isaac Gaciño, Isaac Rosón e José Antonio Vidal. / Cedida

Suso Souto

Porto do Son

O director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Isaac Rosón, reuniuse este martes co patrón maior da confraría de pescadores de Portosín, Isaac Gaciño, e co presidente da patronal da Pobra, José Antonio Vidal, quenes lle solicitaron o apoio do seu departamento a unha nova edición do proxecto Da Pobra a Portosín, tapeando polo mar.

Ao igual que fixeon o ano pasado, durante tres fines de semana do mes de maio, a confraría de Portosín e a patronal pobrense pretenden promocionar algúns dos produtos do mar en alianza con establecementos hostaleiros.

Para elo, entregaran diversas cantidades de anchoa, sardiña, xurelo, atún e mexillón a 17 locais hostaleiros da Pobra, 20 de Ribeira e 8 de Portosín que elaboraron petiscos que ofreceron gratis aos seus clientes.

A idea é repetir esa iniciativa, pero nesta ocasión plantexan levala a cabo tamén en varias localidades do interior de Galicia. Entre elas, Sarria ou Melide.

Asimesmo, propoñen organizar esta actividade promocional en 2027 no marco do Camiño de Santiago.

