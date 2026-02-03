A Pobra e Portosín buscan o apoio da Xunta para promocionar produtos do mar na hostalería
A iniciativa consiste en proporcionar anchoa, sardiña, xurelo, atún e mexillón aos locais para que elaboren petiscos
O director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Isaac Rosón, reuniuse este martes co patrón maior da confraría de pescadores de Portosín, Isaac Gaciño, e co presidente da patronal da Pobra, José Antonio Vidal, quenes lle solicitaron o apoio do seu departamento a unha nova edición do proxecto Da Pobra a Portosín, tapeando polo mar.
Ao igual que fixeon o ano pasado, durante tres fines de semana do mes de maio, a confraría de Portosín e a patronal pobrense pretenden promocionar algúns dos produtos do mar en alianza con establecementos hostaleiros.
Para elo, entregaran diversas cantidades de anchoa, sardiña, xurelo, atún e mexillón a 17 locais hostaleiros da Pobra, 20 de Ribeira e 8 de Portosín que elaboraron petiscos que ofreceron gratis aos seus clientes.
A idea é repetir esa iniciativa, pero nesta ocasión plantexan levala a cabo tamén en varias localidades do interior de Galicia. Entre elas, Sarria ou Melide.
Asimesmo, propoñen organizar esta actividade promocional en 2027 no marco do Camiño de Santiago.
- Christian Gálvez: «Santiago es mi segunda casa y es parte de mi vida»
- Suspendida la huelga indefinida de buses en Santiago tras el principio de acuerdo entre patronal y sindicatos
- Nieve, tormentas y vientos extremos: Galicia inicia febrero bajo el azote del Atlántico
- La Xunta transfiere al Concello de Santiago la carretera de San Lourenzo a Vidán
- Los sindicatos deciden aplazar la huelga indefinida del transporte: el lunes continúan las negociaciones en Santiago
- El funcionario de Ames que es feliz rescatando la sabiduría de las aldeas
- El secreto de la cascada de O Ézaro se oculta 12 kilómetros río arriba
- Tradición 'furancheira', cocidos y filloas: así es el calendario gastronómico que reina este febrero en Galicia