Las catas confirman la mortandad de más del 70% del berberecho en Noia

Los peores presagios se confirman en la ría de Noia. Los muestreos realizados en la mañana del miércoles por parte de la cofradía constataron una mortandad de entre el 70 y el 80 por ciento del berberecho en los bancos marisqueros de a pie, según confirmó el patrón mayor, Santiago Cruz. Las zonas más afectas son los bancos Concheiro y Lagos de Boa.

En el ámbito en el que faenan los mariscadores de a flote la situación es, por el momento, sensiblemente mejor, cifrando las pérdidas del recurso entre un 15 y un 20 por ciento, debido a «que a salinidade é maior», añadió Cruz. La mayoría del berberecho muerto «é cría, aínda que hai de todo, pero como hai pouco marisco que dá a talla comercial, as máis afectadas son as crías», subraya el patrón.

Por su parte, la almeja está resistiendo mejor los efectos de las riadas. Las catas realizadas ayer cifran la mortandad en torno al 20% en los bancos de a pie y en un 10% en las zonas de a flote.

Santiago Cruz aclara, no obstante, que aunque las zonas más afectadas son los bancos en los que se faena a pie, los mariscadores que trabajan en estas áreas, cuando se dan mareas vivas, también pueden faenar en áreas de a flote.

De todos modos, estos son resultados provisionales dado que «aínda temos por diante máis borrascas e días de choiva e a situación pode empeorar», señaló el patrón mayor. El estado del recurso, añadió, se conocerá cuando finalicen estos episodios adversos «e a bióloga poida realizar un estudo máis en profundidade», añadió. A pesar de ello, por el momento, la cofradía de Noia mantiene la previsión de iniciar la nueva campaña de marisqueo el día 2 marzo.

Salinidad en mínimos

La causa de la mortandad del marisco es la baja salinidad de las aguas debido a los intensos aportes fluviales de agua dulce. En algunos puntos, según el patrón mayor noiés «a salinidade é cero».

Santiago Cruz insiste en que, al margen de los episodios de lluvia, que son inevitables e incontrolables, la mortandad de marisco podría reducirse regulando el desembalse de agua de la presa del Tambre. Desde hace años, la cofradía viene demandando a la Xunta de Galicia que se establezca un protocolo de actuación en estos casos y se exija a la empresa que gestiona el embalse «que se solte máis auga coincindo coas pleamares e menos cantidade durante a baixamar, xa que iso axudaría a manter os niveis de salinidade máis altos».

No obstante, añade Santiago Cruz, «até agora non se fixo nada ao respecto e as 1.500 familias que dependemos do marisqueo sentímonos abandonadas». Temen que pueda repetirse la situación vivida en el año 2023, cuando se tuvo que suspender la campaña marisquera debido a una mortandad del 80% de los bivalvos de la ría.

Reunión con las cofradías

Por su parte, la conselleira do Mar, Marta Villaverde, se reunió con los presidentes de la Federación Galega y de las federaciones provinciales de cofradías para realizar un seguimiento de parámetros, como la salinidad, y analizar la evolución de los bancos marisqueros.

Villaverde destacó que los técnicos de la consellería están realizando un control continuo de los principales parámetros ambientales que pueden afectar al recurso con el fin de evaluar los riesgos para la viabilidad de los moluscos.

Más de 5,6 M€ el pasado año

El sector marisquero en la ría de Noia es uno de los pilares socioeconómicos de la comarca, tal y como lo demuestran las cifras. Así, el pasado año en la lonja de O Testal se subastaron más de 579.000 kilos de marisco, que generaron un volumen de negocio de 5,6 millones de euros, según los registros de Pesca de Galicia. Unas cifras que, no obstante, aún están lejos de los catorce millones de ingresos alcanzados en las mejores campañas de años pasados.