OPERACIÓN SAONA

Un nuevo detenido en A Pobra vinculado al alijo de 3.600 kilos de cocaína

La operación policial amplía a 17 el número de arrestados

Uno de los detenidos a la llegada al Tribunal de Instancia de Muros. / Suso Souto

José Manuel Ramos Lavandeira

A Pobra

Agentes del Grupo de Respuesta Especial contra el Crimen Organizado (Greco) desarrollaron esta mañana un nuevo operativo en la comarca de Barbanza, enmarcado en la operación Saona desarrollada el pasado mes de septiembre y durante la cual se incautaron más de 3.600 kilos de cocaína en A Pobra do Caramiñal.

Aunque la operación sigue bajo secreto, según transcendió, los agentes han detenido, al menos, una persona en A Pobra, la cual tiene vínculos familiares con uno de los arrestados que ya se encuentra en prisión.

Ante el juez este jueves

Según informa Europa Press, fuentes judiciales prevén que el detenido pase a disposición judicial en la jornada del jueves en el Tribunal de Instancia de Muros.

Con esta nueva detención son ya 17 las personas arrestadas (tres de ellas de origen sudamericano) y vinculadas con la descarga de un alijo de 3,6 toneladas de cocaína en una playa de A Pobra, que llegó a la costa gallega, presuntamente, a bordo de un narcosubmarino.

