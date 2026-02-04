SEA confirma la viabilidad del proyecto de ampliación del polígono de Noia

El estudio de viabilidad de las condiciones técnicas, económicas, urbanísticas y ambientales para la ampliación del parque empresarial de Noia arrojó resultados favorables, a falta de que se terminen de perfilar los últimos aspectos técnicos del proyecto.

Así lo confirmó la gerente de Suelo Empresarial del Atlántico (SEA), Beatriz Sestayo, al alcalde, Francisco Pérez, en una reunión en la que participaron también técnicos de la entidad y representantes de la empresa Estudio Técnico Gallego. Con esta iniciativa, SEA y Concello buscan dar respuesta a las necesidades del tejido empresarial de la zona, que en la actualidad cuenta con el suelo industrial totalmente agotado.

Trabajo intenso y coordinado

Beatriz Sestayo señaló que "llevamos meses de trabajo intenso y coordinado con el Concello para poder presentar un proyecto sólido y bien fundamentado, en el que se han analizado con detalle los distintos factores que pueden influir en el precio". Por su parte, el alcalde de Noia, Francisco Pérez, ofreció la máxima colaboración del Concello para avanzar en el proyecto.

"Somos muy optimistas con este proyecto y lo abordamos con la prudencia propia de iniciativas de esta envergadura, ya que se trata de procesos complejos y no siempre lineales, en los que es necesario ir avanzando paso a paso", explicó la gerente de SEA, quien resaltó el gran interés por esta zona "porque creemos absolutamente en su potencial económico".

El regidor noiés subrayó que "el de SEA fue casi el primer teléfono al que llamamos nada más iniciar el mandato el pasado mes de agosto. Teníamos clara la importancia de buscar la ampliación, y estamos implicados en este proyecto desde el primer momento".

Firme compromiso

Se trata, añadió, "de un proceso exigente y de largo recorrido, que requiere trabajo constante y una planificación rigurosa, aunque sus resultados no sean inmediatos". Sin embargo, "tenemos un firme compromiso con el desarrollo de Noia, y este solo es posible si ofrecemos a nuestras empresas el espacio necesario para crecer. Por eso, seguiremos avanzando con determinación. Lo principal es asegurar el futuro económico del municipio", concluyó.