Cuatro detenidos en Boiro: desarticulan un grupo "muy agresivo" autor de cinco robos con violencia

La Guardia Civil de Boiro ha detenido a cuatro varones como presuntos autores de cinco delitos de robo con violencia e intimidación, y da por desarticulado un grupo delictivo que operaba en el casco urbano de la localidad, empleando armas blancas y una elevada agresividad contra sus víctimas.

Las investigaciones se iniciaron tras el primer hecho delictivo, registrado en diciembre, cuando los autores accedieron por la fuerza en una vivienda para sustraer dinero. Posteriormente, a mediados del mes de enero, intensificaron su actividad delictiva mediante una sucesión de hechos de especial violencia en la capital boirense.

Amenazas a los moradores de una vivenda

Siguiendo este patrón de actuación, y en uno de los episodios más graves, irrumpieron por la fuerza en una vivienda donde redujeron y amenazaron a sus moradores, quienes resultaron lesionados durante el asalto, mientras los perpetradores se apoderaban de dinero en efectivo.

Esta agresividad se manifestó igualmente en la vía pública, donde el grupo asaltó de forma violenta a dos mujeres de avanzada edad y a una pareja de viandantes que precisó asistencia médica.

Atraco a establecimiento comercial

Finalmente, la actividad criminal culminó con el atraco a un establecimiento comercial del municipio. En este último hecho, el principal investigado abordó al propietario portando una navaja para exigirle la recaudación, mientras un segundo integrante del grupo realizaba labores de vigilancia en el exterior.

A raíz de estos hechos, la investigación de la Guardia Civil permitió acreditar la participación directa del principal investigado en la totalidad de los robos con violencia registrados.

Además, se recabaron evidencias que confirman el uso recurrente de armas blancas como medio de intimidación en cada asalto. Resultante de lo anterior, se consolidaron pruebas de cargo contra los cuatro implicados y se desmanteló de forma definitiva la estructura delictiva.

Los cuatro detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ribeira en funciones de Guardia.