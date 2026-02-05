COMERCIO
Gadis amplía y moderniza uno de sus supermercados de Noia
La remodelación siguió estándares de eficiencia y accesibilidad
Gadis reabrió en Noia el supermercado de la rúa República Arxentina tras una completa remodelación. El establecimiento, ahora más cómodo y moderno, ha ganado espacio y suma cerca de 1.500 m2 de superficie total.
El propósito es mejorar el servicio a los vecinos de Noia y de las poblaciones limítrofes, que se desplazan hasta la localidad. La remodelación se ha ejecutado siguiendo estándares de eficiencia energética y accesibilidad, con espacios diseñados para brindar la mejor experiencia de compra.
Más de 10.000 artículos, con especial atención a los productos frescos, locales, de marcas líderes a precios competitivos, de la marca propia IFA y numerosas referencias veganas, ecológicas, sin gluten y a granel se ponen a disposición del cliente.
Las secciones de producto fresco se han priorizado en esta reforma, en línea con la filosofía empresarial de la cadena de supermercados, que también promueve la venta directa en mostrador tradicional, para ofrecer un mejor servicio y fomentar la creación de empleo estable y de calidad en pescadería, carnicería, charcutería, frutería y panadería.
Más de 30 profesionales
Un total de 36 profesionales, de los que cuatro son de nueva incorporación, acompañan a los clientes ofreciéndoles atención de calidad de 9.00 a 21.00 horas, de lunes a sábado; y los domingos, día de feria, de 9.30 a 14.30 horas. Además, www.gadisline.es complementa los servicios de este establecimiento y del otro que Gadis tiene en Noia, ubicado en la rúa Carcasía 2-4.
Sostenibilidad medioambiental
La remodelación del punto de venta ha seguido criterios de sostenibilidad medioambiental y máxima eficiencia energética, incidiendo en el aprovechamiento de luz natural, además de contar con la instalación de eficaces sistemas de refrigeración y climatización. El moderno mobiliario, el diseño de las secciones y la amplitud de pasillos favorecen una mayor comodidad y accesibilidad.
