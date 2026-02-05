OPERACIÓN SAONA
Libertad para el último detenido por la incautación de 3.600 kilos de cocaína en A Pobra
Se le investiga por un delito contra la salud pública, pertenencia a organización criminal y blanqueo
La jueza del Tribunal de Instancia de Muros ha decretado la puesta en libertad del vecino de A Pobra detenido el miércoles en el marco de la Operación Saona, que concluyó con la incautación de 3.600 kilos de cocaína el pasado mes septiembre en el municipio pobrense.
Según informa el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), el hombre está investigado por un delito contra la salud pública, pertenencia a organización criminal y blanqueo, aunque la Fiscalía no interesó su ingreso en prisión.
Como medidas, le ha impuesto la obligación de comparecer semanalmente en el Tribunal y la retirada del pasaporte.
En el marco de la Operación Saona son ya 17 las personas arrestadas (tres de ellas de origen sudamericano) y vinculadas con la descarga del alijo de 3,6 toneladas de cocaína localizado en una playa de A Pobra, que llegó a la costa gallega, presuntamente, a bordo de un narcosubmarino.
