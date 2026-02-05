Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pisos en SantiagoA ReixaInundacionesElecciones USC
instagram

SERVIZOS

Sogama amosa o seu modelo de xestión aos alcaldes de Serra do Barbanza

A conselleira Ángeles Vázquez acompañounos na visita ao complexo de Cerceda

A conselleira e os alcaldes durante a visita a Sogama, en Cerceda.

A conselleira e os alcaldes durante a visita a Sogama, en Cerceda. / Luis Polo

José Manuel Ramos Lavandeira

Cerceda

A conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, acompañou a varios alcaldes dos concellos da Mancomunidade Serra do Barbanza que se adheriron ao modelo de xestión de residuos de Sogama na súa visita ao complexo ambiental de Cerceda para mostrarlles a eficiencia e os distintos procesos desenvolvidos nas instalacións.

Vázquez cualificou de «histórica» a incorporación a Sogama dos nove concellos que antes trataban os seus refugallos a través da Mancomunidade Serra do Barbanza -Ames, Brión, Carnota, Lousame, Muros, Noia, Pontecesures, Porto do Son e Rois- «pois permitirá que os residuos da súa veciñanza sexan xestionados de xeito sostible, solvente e con todas as garantías, en liña co que establece a normativa vixente».

Ángeles Vázquez e os alcaldes no complexo de Sogama, en Cerceda.

Ángeles Vázquez e os alcaldes no complexo de Sogama, en Cerceda. / Luis Polo

A cidadanía deses nove concellos, engadiu, «vai percibir un salto cualitativo ao incorporarse a un sistema máis sostible e respectuoso co medio ambiente». Lembrou que a Mancomunidade Serra do Barbanza contaba cun sistema «menos eficiente que obrigaba a enviar a vertedoiro practicamente todos os residuos que recibía, ao que se engadía que o vertedoiro que tiña en Lousame estaba cheo, o que obrigaba a transportar todos os refugallos a outro percorrendo 200 quilómetros de cada vez, cos correspondentes prexuízos económicos e ambientais».

Nesta liña, a responsable autonómica salientou que Galicia aposta por un sistema de xestión dos residuos sostible, que garanta o equilibrio entre a dimensión ambiental, a social e a económica, e defendeu o modelo de Sogama «como o mellor posible, referente a nivel estatal e en constante actualización e mellora». Por iso, engadiu, «trátase dun modelo de presente e de futuro».

Esforzo investidor

Ángeles Vázquez subliñou que a Xunta ofrece todo o seu apoio e colaboración aos concellos na xestión dos residuos. Neste sentido, o Executivo galego mobilizou nos 130 millóns de euros en investimentos co obxectivo de axudar ás entidades locais galegas neste eido, un esforzo co que contribuíu tamén a paliar o impacto nas arcas municipais das decisións adoptadas nos últimos meses polo Goberno central.

Noticias relacionadas

Cómpre destacar, engadiu, «o impulso e posta en marcha dunha completa Rede pública de infraestruturas para a xestión dos biorresiduos, con 13 plantas de transferencia e 4 de compostaxe nas que se investiron 45 millóns de euros e que xa está plenamente operativa desde o pasado verán, garantindo que os 304 concellos adheridos ao modelo Sogama teñan algunha destas instalacións a menos de 50 quilómetros de distancia».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents