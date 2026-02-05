BORRASCA LEONARDO
El temporal desplaza un muro de bloques de piedra en el puerto de Corrubedo
Era una barrera de protección en la explanada de estacionamiento
Los efectos de la borrasca Leonardo se dejan sentir en tierra y mar. En el puerto de Corrubedo, en Ribeira, la fuerza del mar y del viento logró desplazar varios metros un muro de protección formado por grandes bloques de piedra.
Dicho muro pétreo se encontraba al pie del borde portuario, en la explanada utilizada como aparcamiento. Los bloques de granito acabaron en dicha zona destinada al estacionamiento de vehículos.
