Incautan drogas e armas perigosas en varios controis policiais en Rianxo

A Policía Local realizou vixilancias especiais ante o aumento de delitos contra o patrimonio

Un dos controis de vehículos realizados polos axentes.

José Manuel Ramos Lavandeira

Rianxo

A Policía Local de Rianxo realizou nas últimas semanas actuacións especiais de vixilancia con motivo dun aumento dos delitos contra o patrimonio e dun incremento do tráfico e consumo de sustancias estupefacientes.

Como resultado do aumento da presenza policial nas zonas onde se estaban a detectar os feitos sinalados, así como tamén do control de vehículos, os axentes realizaron actuacións que contribuiron a diminuír os furtos e roubos que se estaban a producir nos establecementos comerciais.

Un dos dispositivos de control realizados pola Policía Local.

Incautaron diversas doses de sustancias estupefacientes, así como armas perigosas que portaban na vía pública varias persoas que foron identificadas e denunciadas administrativamente, «solucionándose deste xeito os problemas que se estaban a xerar en varios lugares polo presunto tráfico de drogas», subliñan dende a Policía Local.

Unha das armas incautadas nos controis realizados.

Os axentes interceptaron catro condutores que deron positivo nas probas de drogas. Ademais, cursaron denuncias relativas a deficiencias na documentación de varios vehículos e doutros condutores.

Tamén procederon á investigación de dous condutores por presuntos delitos contra a seguridade viaria, un deles por negarse a realizar a proba de drogas e ausentarse dun control, e outro por conducir sen carné, xa que lle foran retirados todos os puntos. Os atestados foron remitidos ao Tribunal de Instancia e Instrución de Padrón.

