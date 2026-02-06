Investigan la muerte a tiros de una yegua preñada en Boiro

La Guardia Civil investiga la muerte de una yegua preñada abatida por un tiro en monte de Cures (Boiro). El propietario, Enrique Laranga, vecino de Lousame, localizó el cadáver del equino el martes y ya denunció los hechos. Cree que la debieron matar el lunes «porque a fin de semana estaba viva».

La yegua muerta formaba parte de la manada de las otras cinco que han desaparecido. / Cedida

Señala que «faltábanlle uns 20 días para parir». La yegua presentaba un orificio de entrada y salida, pero los investigadores no consiguieron localizar en la zona los restos del proyectil que la mató. El impacto destrozó además una de las patas del potro.

Orificio del disparo que acabó con la vida de la yegua. / Cedida

Abatido por lo sucedido, Enrique asegura que «non lle encontro explicación a esta brutalidade, non acabo de entendelo, non ten ningún sentido».

Además de perder la yegua, otras cinco de su propiedad están desaparecidas. Son «catro eguas de raza pura galega e unha mestiza, todas elas de ventre e próximas a parto. Andaban todas xuntas coa que mataron», afirma.

Sesenta desaparecidos

Asegura que también otros ganaderos que tienen sus reses en los montes de la zona perdieron animales y desconocen cual es su paradero. Cifran en unos 60 el número de caballos desaparecidos.

Al principio, señala Enrique, «botámoslle a culpa ao lobo, pero cando atopas animais mortos por disparos, iso xa non é normal». Dice «non ter idea» de quien pudo hacer algo así. «Lévome ben con todo o mundo, e non estamos no oeste para andar a tiros», añade.

La cabaña descendió un 75%

Enrique Laranga asegura que la población de caballos en los montes de Barbanza «apenas chega ao 25% dos que había anos atrás». Las causas, afirma, son varias: «o lobo, pero tamén os cuatreros, un mal que é de toda a vida».

Cabe recordar que en septiembre de 2023 otros 9 caballos fueron acribillados a balazos en los montes de A Curota. Enrique espera que esta vez haya más suerte «e se sepa que fixo isto».

"Unha desbrozadora natural"

El ganadero de Lousame, que además de caballos tiene vacas en el monte, alerta de que la pérdida de caballos en los montes de Barbanza, además de económica, tiene también importantes efectos sobre el medio natural.

"Os cabalos son unha desbrozadora natural, pois roen o toxo". Si se acaba con el ganado en los montes, añade, "iso o único que vai xerar é incendios".