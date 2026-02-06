Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

JUICIO

Una pareja se enfrenta a penas de tres años de cárcel por traficar con drogas en Ribeira

Fueron sorprendidos por la Policía con cocaína y heroína

El juicio se celebrará el día 11 en la Audiencia, en Santiago.

El juicio se celebrará el día 11 en la Audiencia, en Santiago. / Antonio Hernández

José Manuel Ramos Lavandeira

Ribeira

La Fiscalía solicita penas de 3 años y 9 meses de cárcel para un hombre y una mujer que fueron sorprendidos por la Policía Nacional en Ribeira con sustancias estupefacientes destinadas al tráfico y distribución entre terceros. El juicio se celebrará el miércoles, día 11, en la sede de Santiago de la Audiencia Provincial.

Los hechos tuvieron lugar el 23 de febrero de 2022, cuando la Policía sorprendió a la pareja circulando en un coche por la calle Lugo, de Ribeira. Ambos portaban cajas y tubos en los que portaban cocaína y heroína.

Además, los agentes les incautaron una balanza, recortes de plástico, un fajo de 485 euros y una libreta con anotaciones con nombres, cantidades y tipos de corte de estupefacientes.

Ambos serán juzgados por un delito contra la salud pública, y la Fiscalía solicita también la imposición de multas por valor de 2.800 y 300 euros, respectivamente.

