XORNADAS

A Pobra dá visibilidade ás mulleres científicas

Do 9 ao 13 de febreiro haberá actividades para todos os públicos

A concelleira Estefanía Ramos, á dereita, na presentación das xornadas.

A concelleira Estefanía Ramos, á dereita, na presentación das xornadas. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

A Pobra

As Xornadas Muller e Ciencia da Pobra do Caramiñal chegan este ano á súa décimo primeira edición, consolidándose coma un referente para a divulgación científica e a visibilización do traballo das mulleres da contorna.

A concelleira de Igualdade, Estefanía Ramos, resaltou que o obxectivo é chegar a todas as idades "creando referentes femininos e combatendo os estereotipos de xénero dende as primeiras etapas educativas" sen esquecer "a todos os veciños e veciñas que poidan estar interesadas nas diferentes propostas científicas que achegamos".

Seguindo esta liña, deseñáronse actividades específicas para os centros de infantil, primaria e a veciñanza adulta que se levarán a cabo do 9 ao 13 de febreiro.

Contacontos con monicreques

Nos centros educativos de infantil desenvolverase un contacontos interpretado con monicreques que van achegar ás máis pequenas e pequenos a vida e investigacións da primatóloga Jane Goodall e da pioneira Xoaquina García ‘A Ghaxola’, orixinaria de Porto do Son e inventora do material hidrófugo co que elaborou o primeiro traxe de augas confeccionado con liño e impermeabilizado con varias capas de aceite. Un traxe que estaba deseñado para protexer a saúde dos homes que ían traballar ao mar.

Os alumnos de cuarto de primaria participarán nunhas xornadas e obradoiros prácticos cos que poderán experimentar por si mesmos, facendo ciencia en primeira persoa. Levarán a cabo experimentos sinxelos con electricidade estática, densidade de líquidos e reaccións químicas básicas. Ademais, tamén se dará a coñecer a figura da Ghaxola.

Intervención de Elena Vázquez

O Día Internacional da Muller e da Nena na Ciencia, o 11 de febreiro, vaise retransmitir en liña, ás 16.30 horas, a intervención de Elena Vázquez Abal, matemática da USC e divulgadora científica cuxo labor de investigación está centrado na xeometría diferencial, que foi presidenta da Comisión de Mulleres e Matemáticas da Real Sociedade Matemática Española (RSME) e recibiu galardóns como o Premio de Divulgación Científica 2024 da Real Academia Galega de Ciencias ou o primeiro premio de Divulgación Científica da USC.

Todas aquelas persoas que queiran participar de forma activa poderán facelo a través dunha ligazón que será publicada con nas redes sociais do Concello. Ademais, a intervención quedará aloxada na canle de YouTube municipal.

