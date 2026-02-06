Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

SEGURIDADE

Ribeira reforzará as patrullas da Policía Local e a presenza nas rúas

A alcaldesa asegura que «os veciños precisan confianza e tranquilidade»

A Policía Local reforzará as patrullas e súa presenza nas rúas. / Policía Local Ribeira

José Manuel Ramos Lavandeira

Ribeira

O Concello de Ribeira reforzará as patrullas da Policía Local para dar resposta a unha inquedanza veciñal con respecto aos feitos que se están a suceder nas últimas datas. Así o acordaron a alcaldesa, María Sampedro, e o responsable do corpo policial, José Manuel Bretal.

«Estamos ante unha situación excepcional na que os veciños precisan de medidas que aporten confianza e tranquilidade», afirmou a rexedora, quen agradece aos Corpos e Forzas de Seguridade o «labor intenso e a valentía que están amosando ante os amigos do alleo e en defensa da veciñanza de Ribeira».

Máis axentes na zona comercial

Nos vindeiros días reforzarase a presenza de axentes «especialmente a pé e na zona comercial» co fin de poder aportar unha maior seguridade, que vén sendo solicitada non só pola veciñanza senón tamén por hostaleiros e comerciantes.

«Estas medidas poderán verse incrementadas se vemos que é necesario; non imos escatimar en esforzos», sinalou Sampedro.

Agarda que na vindeira Xunta Local de Seguridade, programada para o 19 de febreiro, se poidan tomar outro tipo de decisións.

Instalación de cámaras

Valoran tamén a instalación de cámaras en puntos estratéxicos, ao entender que poden «ser unha ferramenta de gran axuda no referido á seguridade cidadá, evitando así moitos dos episodios que poidan suceder, e mesmo poderán utilizarse como unha mostra de calquera delito que se cometa nese entorno», engadiu a alcaldesa ribeirense.

