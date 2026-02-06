JUICIO
Suspenden la pena a una acusada de traficar con drogas en A Pobra al aceptar someterse a un tratamiento
Vendía sustancias estupefacientes desde su casa tirando bolsitas desde una ventana
E. P. / J. M. Ramos
La sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña tenía fijada para este viernes la vista por un caso de tráfico de drogas en la localidad de A Pobra. Finalmente, el juicio no se ha celebrado, dado que la acusada ha reconocido los hechos y ha aceptado la suspensión de la pena si acude a tratamiento durante dos años.
Los hechos se remontan al año 2021, cuando la mujer y otra acusada fueron identificadas por vender drogas a pequeña escala desde su vivienda en A Pobra do Caramiñal.
Concretamente, según el escrito fiscal, vendían estas sustancias en los alrededores de su casa y desde su propio domicilio, en este último caso tirando las bolsitas desde una ventana a la calle.
Cocaína y heroína
En el registro se localizaron 17 envoltorios de cocaína y cuatro de heroína, todo ello valorado en 691,48 euros. Los agentes también se incautaron de 746,5 euros en metálico.
Finalmente, el proceso en lo relativo a esta acusada ha acabado en acuerdo entre las partes. La mujer ha reconocido los hechos y, a cambio, su pena ha sido suspendida por dos años, siempre que durante este periodo acuda a tratamiento
