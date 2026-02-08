Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

CELEBRACIÓNS

King África, a estrela do Entroido de Ribeira

O Enterro do Felipe e unha degustación de doces pecharán seis días de festa

A alcaldesa, María Sampedro, e o edil Fernando Abraldes, presentando a programación.

A alcaldesa, María Sampedro, e o edil Fernando Abraldes, presentando a programación. / C. R.

José Manuel Ramos Lavandeira

Ribeira

O Entroido chega a Ribeira con moita música e un amplo abano de actividades. O artista King África actuará o luns, día 16, nun concerto que contará tamén cos Djs Manu GZ e Enter.

Cartel promocional das actividades do Entroido en Ribeira.

Cartel promocional das actividades do Entroido en Ribeira. / Cedida

As celebracións comezarán o venres, día 13, e rematarán o mércores 18. A alcaldesa, María Sampedro, asegura que o obxectivo «é facer unha festa animada e divertida para que todos os veciños de Ribeira, con independencia da idade, poidan desfrutar dunhas datas que desprenden alegría e celebración».

Oito mil quinientos euros en premios

Durante seis días as rúas impregnaranse do ambiente carnavalesco, ao que contribuirán as charangas Os Celtas da Baña e Fanfarria Farruxa, un tren infantil, unha choqueirada para os nenos e nenas, os concursos de disfraces e o festival de charangas e comparsas (con 8.500 euros en premios), e o espectáculo de música familiar Son Animal, de Paco Nogueiras.

«Queremos recuperar ese espírito de luns de entroido que se perdeu nos últimos anos e que gustaba tanto en Ribeira», sinala a rexedora. Este ano, ademais, e coincidindo co día dos namorados, o día 14 o Entroido ribeirense reservará un lugar para unha celebración especial na carpa do Malecón. O punto final chegará da man co clásico Enterro do Felipe e unha degustación de doces.

