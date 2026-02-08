CELEBRACIÓNS
King África, a estrela do Entroido de Ribeira
O Enterro do Felipe e unha degustación de doces pecharán seis días de festa
O Entroido chega a Ribeira con moita música e un amplo abano de actividades. O artista King África actuará o luns, día 16, nun concerto que contará tamén cos Djs Manu GZ e Enter.
As celebracións comezarán o venres, día 13, e rematarán o mércores 18. A alcaldesa, María Sampedro, asegura que o obxectivo «é facer unha festa animada e divertida para que todos os veciños de Ribeira, con independencia da idade, poidan desfrutar dunhas datas que desprenden alegría e celebración».
Oito mil quinientos euros en premios
Durante seis días as rúas impregnaranse do ambiente carnavalesco, ao que contribuirán as charangas Os Celtas da Baña e Fanfarria Farruxa, un tren infantil, unha choqueirada para os nenos e nenas, os concursos de disfraces e o festival de charangas e comparsas (con 8.500 euros en premios), e o espectáculo de música familiar Son Animal, de Paco Nogueiras.
«Queremos recuperar ese espírito de luns de entroido que se perdeu nos últimos anos e que gustaba tanto en Ribeira», sinala a rexedora. Este ano, ademais, e coincidindo co día dos namorados, o día 14 o Entroido ribeirense reservará un lugar para unha celebración especial na carpa do Malecón. O punto final chegará da man co clásico Enterro do Felipe e unha degustación de doces.
- Santiago despide a Pepe del Latino, un referente de la hostelería en el Ensanche
- La huelga de buses se reactiva el miércoles de forma indefinida en Santiago
- La borrasca Marta llega a Galicia para golpearla con más nieve, viento y un mar embravecido
- Voto de confianza al alcalde de Negreira para arreglar los ruinosos molinos de A Ponte Maceira
- Ganadera en Melide e 'influencer' del rural: «A mi padre le decían: 'Qué pena que no sea un chaval para poder conducir el tractor'»
- La CIG convoca asambleas para decidir cuándo reiniciar la huelga de autobuses en Santiago
- Estos son los ocho restaurantes de Santiago con la mejor relación calidad-precio
- La pensión alcanza, pero no sobra: «Un matrimonio de 70 años en Galicia no puede vivir con 900 euros al mes»