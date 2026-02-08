Pleno
Lousame destina máis de 270.000 € do POS a melloras da rede viaria
Esteban Ares: «Recollemos as necesidades que escoitamos nas reunións coa veciñanza»
O pleno de Lousame aprobou por unanimidade o Plan Único, que destina a obras os 270.388 euros da achega 2025 e a gasto corrente os 294.938 € de 2026. A maiores, aprobouse o Plan Complementario (83.539 €) destinados á mellora do viario de Fruíme.
O alcalde, Esteban Ares, explicou que «buscamos recoller as necesidades que escoitamos nas reunións coa veciñanza e chegar aos máximos lugares posibles. Non son proxectos moi elevados economicamente, pero dan resposta ás peticións dos veciños».
Sete actuacións
Son sete proxectos: o acceso arriba das Bouciñas (31.179 euros), os accesos a Pomar, Cruído e Pastoriza (37.075 €), interiores en Aldeagrande (32.633 euros), o arranxo do viario de Silvarredonda ás minas de San Finx e accesos a Sedofeito (33.912 euros), e o acondicionamiento interior de Sabugueiro (33.266 €), Lesende e Pousada (36.482 €), e os viarios de Maxide, Marracín e Vilacoba (65.809 €).
Na sesión tamén se acordou que o 18 de marzo, Día de Zernadas de Castro, será festivo local a partir do 2027. Tamén se constituirá unha Comisión Informativa Especial Zernadas de Castro para impulsar a candidatura do cura de Fruíme para que se lle adique un Día das Letras Galegas.
