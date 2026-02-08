El PP pide en el Senado el refuerzo de la Policía Nacional en Ribeira

El senador ribeirense del PP, Manuel Ruiz, presentó una moción en el Senado para reiterar al Gobierno la necesidad de incrementar la plantilla y los medios materiales de la comisaría de la Policía Nacional de Ribeira.

Recuerda que en septiembre de 2025 la localidad vivió «unos días de extrema tensión social, alarma vecinal y desprotección institucional a raíz de una violenta reyerta multitudinaria entre miembros de dos clanes familiares enfrentados». Asegura que «los agentes desplegados eran claramente insuficientes: tan solo dos policías y un número reducido de agentes de la Policía Local».

Siete agentes más

Ruiz Rivas señala que también el Sindicato Unificado de Policías (SUP) «lleva años advirtiendo de la sobrecarga de trabajo y del grave déficit estructural de efectivos en las comisarías gallegas». En 2024, añade, registró un escrito ante la Delegación del Gobierno solicitando la incorporación inmediata de al menos 160 nuevos efectivos en Galicia, «7 de ellos en Ribeira».

Por ello, el PP solicita que «a la mayor brevedad posible» se incremente la plantilla de la Policía Nacional de Ribeira, «adaptando la misma a la realidad operativa actual y al trabajo que realiza la comisaría creando un grupo contra el menudeo y ampliando la policía científica».

Apoyo jurídico

Asimismo, demandan que se dote a los agentes de apoyo jurídico y mayores medidas de autoprotección, y que se refuerce el «delito de atentado a la autoridad para que sirva para la defensa efectiva de las fuerzas de orden público», concluye Manuel Ruiz.