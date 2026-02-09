XUNTANZA
Lousame pide apoio á Xunta para mellorar o espazo de adestramento de Portosiavo
O alcalde, Francisco Calo, mantivo una reunión co conselleiro Diego Calvo
O conselleiro de Presidencia Xustiza e Deportes, Diego Calvo, vén de reunirse co alcalde de Outes, Francisco Calo, para escoitar as principais necesidades do municipio e avaliar posibles vías de colaboración no marco do compromiso da Xunta coas entidades locais.
Entre os asuntos tratados, avaliaron a posibilidade de levar a cabo melloras nas instalacións municipais nas que adestra o club de tenis Portosiavo.
Compromiso cos concellos
Así, "o Goberno galego mantén un compromiso claro coas entidades locais para facilitarlles a prestación de servizos municipais de calidade á veciñanza con independencia do seu lugar de residencia", subliñan dende a consellería.
Do mesmo xeito, a Xunta aposta con iniciativas como as executadas ou previstas en Outes polo fomento dunha vida activa e saudable entre a poboación ao facilitar o acceso á práctica regular da actividade física.
- La borrasca Marta obliga a suspender el partido entre el Cambados y el Compostela
- Rescatados después de tres horas los pasajeros de un AVE Santiago–Madrid averiado en medio de un monte cerca de Ourense
- Operativo policial en dos pubs de Santiago para la búsqueda de drogas durante la madrugada
- La huelga de buses se reactiva el miércoles de forma indefinida en Santiago
- Furor por construir las 140 viviendas públicas en Ames: hay 122 propuestas
- Vecinos de A Ponte Maceira firman para que se rehabiliten sus molinos
- Una serie rodada en Santiago y sus alrededores aspira a tener el Mejor Guión de Comedia
- Crónica social compostelana | Cocido de la promoción del Preuniversitario del 70-71 del Arcebispo Xelmírez