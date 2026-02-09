Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

XUNTANZA

Lousame pide apoio á Xunta para mellorar o espazo de adestramento de Portosiavo

O alcalde, Francisco Calo, mantivo una reunión co conselleiro Diego Calvo

Francisco Calo, esquerda, e Diego Calvo.

Francisco Calo, esquerda, e Diego Calvo. / Xunta Galicia

José Manuel Ramos Lavandeira

Outes

O conselleiro de Presidencia Xustiza e Deportes, Diego Calvo, vén de reunirse co alcalde de Outes, Francisco Calo, para escoitar as principais necesidades do municipio e avaliar posibles vías de colaboración no marco do compromiso da Xunta coas entidades locais.

Entre os asuntos tratados, avaliaron a posibilidade de levar a cabo melloras nas instalacións municipais nas que adestra o club de tenis Portosiavo.

Compromiso cos concellos

Así, "o Goberno galego mantén un compromiso claro coas entidades locais para facilitarlles a prestación de servizos municipais de calidade á veciñanza con independencia do seu lugar de residencia", subliñan dende a consellería.

Do mesmo xeito, a Xunta aposta con iniciativas como as executadas ou previstas en Outes polo fomento dunha vida activa e saudable entre a poboación ao facilitar o acceso á práctica regular da actividade física.

