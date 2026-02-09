PARLAMENTO
O BNG esixe á Xunta a restauración integral da mina de San Finx
Alertan de que as presas de residuos están «colmatadas»
O BNG presentou no Parlamento unha proposición non de lei para reclamar actuacións urxentes «ante a situación de abandono e o alto risco ambiental» das presas de residuos mineiros da mina de San Finx, de Lousame.
A iniciativa alerta de que as dúas presas de residuos da antiga explotación mineira permanecen colmatadas, «sen mantemento nin proxecto de clausura, malia os reiterados informes técnicos que advirten do perigo dunha falla catastrófica con graves consecuencias ambientais».
Lembrando a Monte Neme
A deputada Rosana Pérez e o portavoz do BNG en Lousame, Anxo Moledo, xunto coa responsable comarcal do BNG Muros-Noia, Sol Agra, desprazáronse este luns ata a contorna da mina de San Finx para denunciar in situ a situación. Lembraron os episodios recentes como o colapso do Monte Neme (Malpica-Carballo), provocado polas intensas chuvias «e pola inacción do Goberno do PP».
«Estamos ante un grave perigo medioambiental que pode repetirse se non se actúa con urxencia», advertiu Rosana Pérez.
Mala xestión
O BNG lembra que a mina de San Finx é un «exemplo paradigmático da mala xestión histórica da actividade mineira en Galiza, cunha acumulación de pasivos ambientais que inclúe entulleiras, galerías abandonadas e verteduras continuadas de augas con altas concentracións de metais pesados como cadmio, cinc, cobre ou arsénico».
Anxo Moledo sinalou que «as verteduras que se producen desde a mina cara á ría son unha ameaza constante para a saúde pública e o medio mariño», e Sol Agra subliñou que «estamos a falar dunha ameaza directa para os traballadores do mar e para un tecido produtivo esencial».
- La borrasca Marta obliga a suspender el partido entre el Cambados y el Compostela
- Rescatados después de tres horas los pasajeros de un AVE Santiago–Madrid averiado en medio de un monte cerca de Ourense
- Operativo policial en dos pubs de Santiago para la búsqueda de drogas durante la madrugada
- La huelga de buses se reactiva el miércoles de forma indefinida en Santiago
- Furor por construir las 140 viviendas públicas en Ames: hay 122 propuestas
- Vecinos de A Ponte Maceira firman para que se rehabiliten sus molinos
- Una serie rodada en Santiago y sus alrededores aspira a tener el Mejor Guión de Comedia
- Crónica social compostelana | Cocido de la promoción del Preuniversitario del 70-71 del Arcebispo Xelmírez