Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga de trenesRedada en SantiagoRobo en LarañoVivienda pública AmesElecciones Aragón
instagram

SERVIZOS

Ribeira mellora o abastecemento e o saneamento de dúas rúas de Aguiño

O investimento, con fondos municipais, supera os 20.000 euros

Obras na rúa Manuel Murguía de Aguiño.

Obras na rúa Manuel Murguía de Aguiño. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Ribeira

O Concello de Ribeira mellora o saneamento e o abastecemento de dúas rúas da parroquia de Aguiño con fondos municipais. A primeira das actuacións correspóndese coa renovación de 95 metros de tubaxe para o óptimo funcionamento da rede de auga potable na rúa Manuel Murguía. Con esta inversión de 13.600 € pretendese paliar as constantes roturas que se viñan producindo nos últimos anos.

Na rúa Rabuda o Concello está ampliando a rede de saneamento.

Na rúa Rabuda o Concello está ampliando a rede de saneamento. / Cedida

Por outro lado, estase ampliando a rede de saneamento na rúa Rabuda (7.000 €) para arranxar unha problemática que causa asolagamentos na contorna veciñal.

Noticias relacionadas y más

A alcaldesa, María Sampedro, asegura que «as inversións nesta materia son continuas, tratando de mellorar as redes máis alá do que adicamos no POS ou noutras subvencións solicitadas».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents