SEGURIDADE
Ribeira solicita máis efectivos policiais para os actos nocturnos do Entroido
A alcadesa demanda tamén dispositivos preventivos
A alcaldesa de Ribeira, María Sampedro, remitiu unha solicitude ao Subdelegado do Goberno, Julio Abalde, para que se incrementen os efectivos policiais durante as celebracións nocturnas do Entroido.
«O aumento de persoas na rúa incrementarase notablemente, e iso sumado á problemática actual coa sensación de inseguridade na cidadanía, lévanos a ter que solicitar un reforzo para as datas fortes do Entroido. É unha cuestión de prevención ante os feitos que se veñen sucedendo nas últimas datas, e agardo a colaboración da Subdelegación do Goberno», apuntou Sampedro.
Segunda patrulla
A solicitude refírese a contar cunha segunda patrulla ou dispositivos preventivos de vixilancia e controis específicos nas noites do sábado 14 e o luns 16.
Unha demanda que, asegura Sampedro, será esixida de xeito ordinario e atendendo a criterios obxectivos na Xunta de Seguridade Local. «Non imos escatimar esforzos en solicitar máis medios onde fagan falta».
Sampedro reunirase tamén co Sindicato Unificado de Policía para interesarse pola situación do cadro de persoal e as necesidades dos axentes.
