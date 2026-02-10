El Serradero Ciprián de Outes abre las puertas a la UNED Sénior Coruña

Un grupo de 35 alumnos de la UNED Sénior Coruña, acompañados por su coordinador y tutor Luís Ángel Rodríguez Patiño, realizó una visita cultural al Espacio Museístico Serradero Ciprián, en Outes, uno de los enclaves más representativos del patrimonio marítimo gallego. Fueron recibidos por el alcalde, Francisco Calo.

Sonia Castro guió la visita al espacio museístico de Outes. / Cedida

La visita estuvo guiada por la técnica de Turismo Sonia Castro, que explicó el valor histórico, arquitectónico y etnográfico del antiguo astillero, situado en la ensenada de Broña. Uno de los aspectos más llamativos para los visitantes fue el carácter sensorial del espacio, donde el olor a madera y la conservación de los materiales originales permiten comprender el antiguo uso del edificio.

Los alumnos de la UNED Sénior conocieron en detalle el espacio. / Cedida

El Serradero Ciprián, rehabilitado entre 2021 y 2023, destaca por su integración en el entorno natural y por mantener elementos constructivos originales, como la estructura elevada de madera, el muro de piedra orientado al mar y la reutilización de madera antigua empleada en la construcción naval tradicional.

El recorrido permitió a los participantes conocer las técnicas artesanales de la carpintería de ribera, hoy desaparecidas, así como la importancia que esta actividad tuvo en el desarrollo económico y social de Outes, que acogió hasta 40 carpinterías.

La visita fue valorada muy positivamente por el alumnado de la UNED Sénior Coruña, que destacó la combinación de patrimonio, memoria colectiva y paisaje, consolidando al Espacio Museístico Serradero Ciprián como un referente en la recuperación y divulgación del patrimonio marítimo.