Una vía apta solo para "residentes" en el cementerio de Corrubedo

La curiosa señalización está causando furor en las redes sociales

Señal que prohíbe el paso &quot;agás residentes cemiterio&quot;.

Señal que prohíbe el paso "agás residentes cemiterio". / Suso Souto

J. M. Ramos / Suso Souto

Ribeira

Los vecinos y visitantes que en los últimos días se acercaron al cementerio de Corrubedo (Ribeira) se toparon con una curiosa y enigmática señal que, interpretada al pie de la letra, prohíbe el paso por la vía de acceso a la necrópolis "agás residentes cemiterio".

Más allá de pensar en una posible multa, a muchos les habrán surgido otras preocupaciones y, sobre todo, dudas. ¿Paso o no paso? Esa es la cuestión. Otros se preguntarán de quién ha sido la decisión de tal restricción.

En las redes los comentarios su multiplican, a cual más original. "La santa compaña", "Ya encontré la famosa curva de la niña...", "Debes ser el alma de la fiesta", "Me parece muy bien. Los muertos seguro que son más respetuosos", o "Puxerona polos santos inocentes".

Otros prefieren buscar razonamientos y preguntas "lógicas". Así, uno de los internautas asegura: "Bueno, el cementerio de Fisterra no se llegó a legalizar, y allí vivía gente en algunos nichos... Los gallegos somos así". Otro apela a la imaginación y afirma: "Me imagino que los supuestos muertos irán antes de morirse porque como no puede llevarles nadie".

Ahora toca a cada uno decidir si se arriesga o no a saltarse la prohibición.

