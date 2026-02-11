Buceo virtual: así exploran el fondo marino personas con discapacidad en Ribeira

La asociación Ambar de Ribeira acogió este miércoles una nueva sesión del programa Mergullando sen nos mollar, una iniciativa del área de Medio Ambiente de la Diputación de A Coruña que utiliza la realidad virtual para acercar el conocimiento del medio marino a las personas con discapacidad.

La diputada de Industria e Emprego, Rosa Ana García, visitó la entidad para conocer el desarrollo de la actividad y compartir la experiencia con las personas participantes.

La sesión permitió explorar fondos marinos gallegos mediante imágenes en 360 grados, con un formato accesible y adaptado a las capacidades del grupo.

“Las personas usuarias llevan días preguntando, esperando la actividad con muchas ganas e ilusión”, afirmó la presidenta de Ambar, Milagros Rey, que agradeció la presencia de la diputada para participar en esta jornada especial.

Rosa Ana García señaló que la Diputación continúa apoyando iniciativas que acercan recursos innovadores a las entidades sociales y que amplían las oportunidades de participación de las personas con discapacidad en una experiencia inmersiva.

El programa está dirigido a entidades sociales de la provincia y adapta los contenidos y la duración de las sesiones a las necesidades de cada centro. El objetivo es facilitar una experiencia educativa segura y accesible, empleando herramientas tecnológicas que permiten conocer el patrimonio natural marino sin necesidad de desplazamientos y sin barreras físicas.

El programa continuará su recorrido por distintos centros de la provincia de A Coruña en las próximas semanas.