Masterclass de cinco científicas e investigadoras a alumnado del IES de Rianxo

Como viene siendo habitual cada 11 de febrero, el Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (IDIS) celebró el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia con una actividad dirigida a estudiantes de Secundaria. En esta ocasión fueron las alumnas y alumnos del IES Félix Muriel de Rianxo quienes participaron en diversas iniciativas organizadas por el instituto de investigación compostelano.

La encargada de recibirlos fue la directora científica del IDIS, María Luz Couce Pico, quien recordó la importancia de mostrar el trabajo de las mujeres investigadoras y, en general, el papel de la mujer en las disciplinas STEM (Science, Technology, Engineering y Mathematics), el tema sobre el que gira este año la celebración del 11F.

“Visibilizar contribuye a crear referentes femeninos en las áreas STEM y avanzar hacia una ciencia más justa, inclusiva e igualitaria”, aseguró la directora científica.

Couce Pico señaló, además, que el compromiso del IDIS va más allá de celebrar un día: “Trabajamos para que más niñas se sientan motivadas a creer que su lugar en la ciencia es legítimo y necesario. Hoy nuestro instituto cuenta con 780 mujeres, que representan el 58% del total. Si bien solo el 32% lideran grupos de investigación, esta tendencia está evolucionando progresivamente hacia un mayor equilibrio”.

Una ciencia más inclusiva

En esa evolución tiene mucho que ver el trabajo de las propias mujeres investigadoras y científicas dentro y fuera de los laboratorios. Para mostrar esta doble carrera que debe realizar la mujer científica, cinco investigadoras del IDIS contaron su experiencia al alumnado de secundaria: Mabel Sampedro, responsable de Innovación y Transferencia de IDIS; Ana B. Crujeiras, investigadora principal del grupo de Epigenómica en Endocrinología y Nutrición; Ana Sampedro Viana, investigadora predoctoral del grupo Neuroimagen y Biotecnología; Ana Barcia, técnica de laboratorio de Genética y Biología del Desarrollo de las Enfermedades Renales; y María de la Fuente, líder del grupo de nano-oncología y terapéutica traslacional.

Esta última, además de contar con una extensa y reconocida carrera en el ámbito de la investigación y su aplicación a la sociedad, es referente estatal en la lucha por la igualdad de las mujeres en la ciencia, al haber impulsado cambios sustanciales para lograr que la maternidad no penalizase la carrera de las investigadoras.

Además de charlar con las investigadoras, el alumnado de Secundaria participó en diversos talleres para conocer in situ el trabajo que llevan a cabo laboratorios como los de Oncología y Cardiología Traslacional, Genética o la plataforma de Proteómica.

Noticias relacionadas

“Ver la labor que realizan en su día a día y conocer su experiencia permiten crear esos referentes tan importantes para que las niñas y adolescentes sepan el trabajo que llevan a cabo en favor de toda la sociedad y tengan eso presente a la hora de tomar decisiones sobre su camino profesional”, indican desde el IDIS.