Avanza en Muros a obra para a reforma integral da céntrica rúa Real
A actuación conta cun investimento de 238.000 euros
As obras de humanización e renovación integral da rúa Real, en Muros, impulsadas polo Concello cun orzamento de máis de 238.000 euros, avanzan a bo ritmo. A alcaldesa, María Lago, e a concelleira de Obras, Laura Rivadeneira, supervisaron as obras acompañadas polo director de obra e o contratista.
«A día de hoxe está executada unha das partes máis complicadas da obra, coa colocación das conexións de pluviais, fecais, abastecemento, electricidade e comunicacións cos seus respectivos pozos de rexistro e arquetas», sinalou a concelleira Laura Rivadeneira.
«Trátase dun proxecto importante que dá resposta ás demandas da veciñanza; a rúa Real necesitaba estas obras de mellora de firme e servizos, unha actuación que se fará respectando a contorna e as características do casco histórico», afirmou a alcaldesa.
De feito, todos os traballos lévanse a cabo tendo en conta os criterios do Plan Especial de Protección do Conxunto Histórico-Artístico de Muros, priorizando tamén o mantemento posterior e a alta calidade dos materiais elixidos.
