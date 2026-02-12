Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Avanza en Muros a obra para a reforma integral da céntrica rúa Real

A actuación conta cun investimento de 238.000 euros

María Lago, esquerda, e Laura Rivadeneira, supervisando as obras.

María Lago, esquerda, e Laura Rivadeneira, supervisando as obras. / Cedida

Suso Souto

Muros

As obras de humanización e renovación integral da rúa Real, en Muros, impulsadas polo Concello cun orzamento de máis de 238.000 euros, avanzan a bo ritmo. A alcaldesa, María Lago, e a concelleira de Obras, Laura Rivadeneira, supervisaron as obras acompañadas polo director de obra e o contratista.

«A día de hoxe está executada unha das partes máis complicadas da obra, coa colocación das conexións de pluviais, fecais, abastecemento, electricidade e comunicacións cos seus respectivos pozos de rexistro e arquetas», sinalou a concelleira Laura Rivadeneira.

«Trátase dun proxecto importante que dá resposta ás demandas da veciñanza; a rúa Real necesitaba estas obras de mellora de firme e servizos, unha actuación que se fará respectando a contorna e as características do casco histórico», afirmou a alcaldesa.

De feito, todos os traballos lévanse a cabo tendo en conta os criterios do Plan Especial de Protección do Conxunto Histórico-Artístico de Muros, priorizando tamén o mantemento posterior e a alta calidade dos materiais elixidos.

