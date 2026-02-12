Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Aztecas, zulús, comanches... Así festexa Amicos un Entroido dedicado ás comunidades culturais do Planeta

Usuarios e traballadores da entidade de persoas con discapacidade intelectual de Ribeira protagonizaron un animado desfile

Grupo dos aztecas.

Grupo dos aztecas. / Cedida

Suso Souto

Ribeira

A Entroido xa está a percorrer Galicia, e a asociación de persoas con discapacidade intelectual Amicos de Ribeira xa leva semanas preparándose para celebrar unha das festas máis divertidas do ano.

Uns preparativos que a mañá deste xoves se materializaron no gran festival do Entroido da entidade, nunha mañá na que a chuvia reuniu todo o grupo nos corredores do Centro de Atención

Integral.

Grupo dos Zulús.

Grupo dos zulús. / Cedida

A temática deste ano xirou en torno ás comunidades do mundo, polo que se intentou representar a estética de varios grupos socioculturais que conviven no Planeta, un tema no que participantes e técnicos levaban traballando dúas semanas.

Así, os encargados de abrir o desfile ao ritmo da música foron o grupo dos vikingos da Fábrica Social, aos que seguiron as geishas de ExpresArte. A continuación foi a quenda dos comanches

de Tecnoloxía, tras os que desfilaron os integrantes do grupo dos esquimós de Pekes.

Durante a segunda metade do desfile, pasearon polo corredor os masais de Formación, os aztecas do obradoiro UAP2 e os zulús da Fábrica Social.

Grupo dos comanches.

Grupo dos comanches. / Cedida

Ao remate do desfile, o xurado foi o encargado de decidir os grupos que sobresaíron en cada categoría do concurso de disfraces. O tribunal estivo formado por Cándido Dieste e Artemia Carlés, familiares de dúas persoas que acoden á entidade; Lucía García, alumna en prácticas do AFD de Atención Sociosanitaria; e Laura Manzano, alumna-traballadora da formación dual da oficina de validación cognitiva.

Despois dunha intensa deliberación, o xurado entregou os diplomas aos grupos das distintas categorías: mellor disfrace (Esquimós), mellor caracterización (Viquingos), mellor maquillaxe (Aztecas), mellor coreografía (Comanches), mellor posta en escena (Zulús), os máis simpáticos (Geishas) e mellor comparsa (Masais).

Tras o concurso, todos gozaron dun día cheo de música, doces típicos, baile e moita diversión.

Ademais da celebración deste xoves, os cativos e cativas da área de Pekes festexarán un pequeno entroido libre no centro de Amicos en Oleiros. Alí gozarán dunha mañá chea de música, baile, diversión e unha merenda conxunta.

