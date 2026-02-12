Aztecas, zulús, comanches... Así festexa Amicos un Entroido dedicado ás comunidades culturais do Planeta
Usuarios e traballadores da entidade de persoas con discapacidade intelectual de Ribeira protagonizaron un animado desfile
A Entroido xa está a percorrer Galicia, e a asociación de persoas con discapacidade intelectual Amicos de Ribeira xa leva semanas preparándose para celebrar unha das festas máis divertidas do ano.
Uns preparativos que a mañá deste xoves se materializaron no gran festival do Entroido da entidade, nunha mañá na que a chuvia reuniu todo o grupo nos corredores do Centro de Atención
Integral.
A temática deste ano xirou en torno ás comunidades do mundo, polo que se intentou representar a estética de varios grupos socioculturais que conviven no Planeta, un tema no que participantes e técnicos levaban traballando dúas semanas.
Así, os encargados de abrir o desfile ao ritmo da música foron o grupo dos vikingos da Fábrica Social, aos que seguiron as geishas de ExpresArte. A continuación foi a quenda dos comanches
de Tecnoloxía, tras os que desfilaron os integrantes do grupo dos esquimós de Pekes.
Durante a segunda metade do desfile, pasearon polo corredor os masais de Formación, os aztecas do obradoiro UAP2 e os zulús da Fábrica Social.
Ao remate do desfile, o xurado foi o encargado de decidir os grupos que sobresaíron en cada categoría do concurso de disfraces. O tribunal estivo formado por Cándido Dieste e Artemia Carlés, familiares de dúas persoas que acoden á entidade; Lucía García, alumna en prácticas do AFD de Atención Sociosanitaria; e Laura Manzano, alumna-traballadora da formación dual da oficina de validación cognitiva.
Despois dunha intensa deliberación, o xurado entregou os diplomas aos grupos das distintas categorías: mellor disfrace (Esquimós), mellor caracterización (Viquingos), mellor maquillaxe (Aztecas), mellor coreografía (Comanches), mellor posta en escena (Zulús), os máis simpáticos (Geishas) e mellor comparsa (Masais).
Tras o concurso, todos gozaron dun día cheo de música, doces típicos, baile e moita diversión.
Ademais da celebración deste xoves, os cativos e cativas da área de Pekes festexarán un pequeno entroido libre no centro de Amicos en Oleiros. Alí gozarán dunha mañá chea de música, baile, diversión e unha merenda conxunta.
- Nueva huelga de buses en Santiago sin los servicios mínimos al completo: 'Llego una hora tarde a trabajar
- Estos son los servicios mínimos de los buses de Santiago a partir de este miércoles ante la huelga indefinida
- De la verbena gallega al Benidorm Fest: un joven de Carballo quiere «mostrar el talento que hay en Galicia»
- La ruptura sindical marca la huelga de autobuses en Santiago con el foco en una nueva reunión
- Galicia triunfa en Netflix: una serie rodada en la comunidad es la más vista del último año... y no es 'Animal'
- El Sar se desborda en Bertamiráns y a la crecida del Tambre y Gallo se unen la del Cambeda, Bermaña y Xundarama
- Fallece a los cien años el empresario pobrense Severino Escurís Batalla
- El mal tiempo impide acabar la autovía Santiago-Lugo en plazo: 'Llevamos treinta y pico días sin dejar de llover