Cierre de filas con el marisqueo en Noia: estos son los deberes urgentes que el sector pone a la Xunta y al Estado
Reclaman un estudio "completo" de la situación de los bancos, un plan específico para regenerarlos y ayudas para mejorar el saneamiento
Por enésima vez, solicitan un protocolo de desembalse para la presa del Tambre
El Casino de Noia acogió este jueves la reunión de la Mesa Interinstitucional do Mar, convocada por primera vez en un contexto de profunda crisis del sector marisquero de la ría de Muros-Noia.
Un contexto marcado por una fuerte caída de la producción y de la facturación en las últimas campañas, una mortalidad muy elevada del berberecho y de la almeja, especialmente en los bancos de a pie, la repetición de episodios de baja salinidad asociados a las lluvias intensas y a los desembalses, y deficiencias estructurales en el saneamiento y depuración de las aguas.
En la reunión, convocada y presidida por el alcalde, Francisco Pérez, participaron el teniente de alcalde, Manuel Seijas; el subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde; el patrón mayor, Santiago Cruz; representantes de los grupos políticos de la Corporación municipal; técnicos de la cofradía; y representantes de Plademar, de la OPP Berberecho de Noia y de la agrupación de mariscadores de a pie.
Y, tras un minucioso análisis de la situación actual (las últimas catas realizadas constataron una mortalidad del 80% del berberecho), la Mesa acordó ponerle deberes urgentes a las administraciones autonómica y estatal.
El primer acuerdo es solicitar a la Consellería do Mar la elaboración de un estudio "completo y específico" sobre la situación real del berberecho y de la almeja en la ría de Muros-Noia, que incluya la evaluación del estado actual de los bancos marisqueros, el análisis de la influencia del cambio climático y el estudio del desarrollo, reclutamiento y supervivencia de las especies.
Se le solicita además, al igual que al Gobierno central, apoyo económico para desarrollar inversiones estructurales en la red de saneamiento de Noia, Outes y del resto de municipios que vierten directa o indirectamente al río Tambre.
Y, por enésima vez, la implantación de un protocolo de desembalse del río Tambre, en el que se priorice la apertura de compuertas coincidiendo con la pleamar, se tengan en cuenta las condiciones ambientales y las mareas y se establezcan sistemas de aviso y coordinación con el sector marisquero.
Asimismo, la Mesa reclama la elaboración y puesta en marcha de un programa específico, con cargo a los fondos FEMPA, destinado a la recuperación de espacios marisqueros degradados.
Por otra parte, se instará al Instituto Social de la Marina a "modificar y adaptar el Régimen Especial del Mar a la realidad del marisqueo de la ría de Muros-Noia en relación con las exigencias actuales para la bonificación de la cotización como personas autónomas, y el coeficiente reductor de la edad de jubilación, al no estarse considerando en la práctica el marisqueo como actividad principal, a pesar de ser el sustento real de las personas trabajadoras del sector".
Igualmente, se urge la agilización de los procedimientos de cese de actividad, así como "su adaptación a la realidad productiva y a la temporalidad del marisqueo en la ría".
Finalmente, la Mesa acordó impulsar un programa de promoción y valorización del berberecho de Noia y solicitar "la normalización del funcionamiento de la Capitanía Marítima, de manera que se retomen y garanticen las gestiones administrativas que venía desarrollando con normalidad en los últimos años, evitando retrasos e incidencias que perjudican la actividad diaria del sector".
Villaverde teme que las consecuencias de la elevada pluviosidad sean peores que en 2023
La conselleira del Mar, Marta Villaverde, inauguró este jueves en la Escola Galega de Administración Pública una jornada formativa para reforzar el sistema de coordinación con las asistencias técnicas del sector marisquero, al constatar la mala situación de los moluscos bivalvos provocada por las intensas lluvias de las últimas semanas.
De hecho, tras el estudio de los datos de la última semana, la Consellería no descarta que las consecuencias de la elevada pluviosidad sean peores que las registradas en 2023.
En la última semana, la Consellería intensificó los contactos con el sector, con reuniones como la que Villaverde mantuvo a comienzos de mes con los presidentes de las federaciones de cofradías, para valorar los posibles escenarios si no remitían los temporales.
La iniciativa, impulsada por la Consellería, tiene como finalidad reforzar la preparación técnica y la coordinación entre la Administración y el sector ante esta situación derivada de episodios de elevada pluviosidad, que pueden afectar a la salinidad de las rías y, en consecuencia, a la supervivencia de los recursos.
La sesión, que contó con la participación de técnicos de la Consellería, asistencias técnicas de las cofradías y personal del Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia (Intecmar), sirvió para ahondar en la metodología que permitirá analizar de manera homogénea el impacto de estos fenómenos meteorológicos en los bancos marisqueros gallegos.
El procedimiento, elaborado por el Centro de Investigacións Mariñas (CIMA), establece una metodología común para evaluar posibles mortalidades derivadas de la merma de la salinidad en las rías, que está directamente vinculada a la elevada pluviosidad y a las variaciones en los caudales fluviales.
Su objetivo es facilitar la comparación de los resultados entre diferentes zonas y mejorar la toma de decisiones en la gestión de los recursos marisqueros.
Durante la jornada, en la que también participó la directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles V. Suárez, se abordó, además, el uso de diversas fuentes de datos y herramientas informáticas que permiten analizar parámetros como las precipitaciones, la salinidad o aforos de los ríos, así como optimizar el diseño de las campañas de evaluación de stock tras episodios adversos.
