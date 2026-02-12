Cierre de filas con el marisqueo en Noia: estos son los deberes urgentes que el sector pone a la Xunta y al Estado

El Casino de Noia acogió este jueves la reunión de la Mesa Interinstitucional do Mar, convocada por primera vez en un contexto de profunda crisis del sector marisquero de la ría de Muros-Noia.

Un contexto marcado por una fuerte caída de la producción y de la facturación en las últimas campañas, una mortalidad muy elevada del berberecho y de la almeja, especialmente en los bancos de a pie, la repetición de episodios de baja salinidad asociados a las lluvias intensas y a los desembalses, y deficiencias estructurales en el saneamiento y depuración de las aguas.

En la reunión, convocada y presidida por el alcalde, Francisco Pérez, participaron el teniente de alcalde, Manuel Seijas; el subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde; el patrón mayor, Santiago Cruz; representantes de los grupos políticos de la Corporación municipal; técnicos de la cofradía; y representantes de Plademar, de la OPP Berberecho de Noia y de la agrupación de mariscadores de a pie.

Y, tras un minucioso análisis de la situación actual (las últimas catas realizadas constataron una mortalidad del 80% del berberecho), la Mesa acordó ponerle deberes urgentes a las administraciones autonómica y estatal.

El primer acuerdo es solicitar a la Consellería do Mar la elaboración de un estudio "completo y específico" sobre la situación real del berberecho y de la almeja en la ría de Muros-Noia, que incluya la evaluación del estado actual de los bancos marisqueros, el análisis de la influencia del cambio climático y el estudio del desarrollo, reclutamiento y supervivencia de las especies.

Se le solicita además, al igual que al Gobierno central, apoyo económico para desarrollar inversiones estructurales en la red de saneamiento de Noia, Outes y del resto de municipios que vierten directa o indirectamente al río Tambre.

Y, por enésima vez, la implantación de un protocolo de desembalse del río Tambre, en el que se priorice la apertura de compuertas coincidiendo con la pleamar, se tengan en cuenta las condiciones ambientales y las mareas y se establezcan sistemas de aviso y coordinación con el sector marisquero.

Asimismo, la Mesa reclama la elaboración y puesta en marcha de un programa específico, con cargo a los fondos FEMPA, destinado a la recuperación de espacios marisqueros degradados.

Por otra parte, se instará al Instituto Social de la Marina a "modificar y adaptar el Régimen Especial del Mar a la realidad del marisqueo de la ría de Muros-Noia en relación con las exigencias actuales para la bonificación de la cotización como personas autónomas, y el coeficiente reductor de la edad de jubilación, al no estarse considerando en la práctica el marisqueo como actividad principal, a pesar de ser el sustento real de las personas trabajadoras del sector".

Igualmente, se urge la agilización de los procedimientos de cese de actividad, así como "su adaptación a la realidad productiva y a la temporalidad del marisqueo en la ría".

Finalmente, la Mesa acordó impulsar un programa de promoción y valorización del berberecho de Noia y solicitar "la normalización del funcionamiento de la Capitanía Marítima, de manera que se retomen y garanticen las gestiones administrativas que venía desarrollando con normalidad en los últimos años, evitando retrasos e incidencias que perjudican la actividad diaria del sector".