La investigadora ribeirense Ana Belén Crujeiras, recibida por la reina Letizia en el Palacio de la Zarzuela

La reina Letizia Ortiz recibió este jueves en audiencia a una representación de la Fundación Occident, así como a los premiados de la séptima edición de los Premios a la Investigación Jesús Serra, entre quienes se encontraba la investigadora del Instituto de Investigación Sanitaria (IDIS) de Santiago Ana Belén Crujeiras, natural de Ribeira.

La líder del grupo de Epigenómica en Endrocrinología y Nutrición fue la ganadora en la categoría de Investigación Clínica con el trabajo Modulación epigenética a través de intervención nutricional en cáncer de mama asociado a obesidad: aplicación clínica en terapias personalizadas y pronóstico clínico (EPINUTOBREST).

Se trata de un estudio en el que, por primera vez, se analiza qué influencia tiene la pérdida de peso, en mujeres posmenopáusicas con obesidad, en la mejora de la eficacia de los tratamientos oncológicos en cáncer de mama.

El premiado en la categoría Básica de los Premios de Investigación Jesús Serra fue Jordi Mayneris-Perxachs. Además, este año se convocaron, por primera vez, los Premios Especiales de Comunicación Científica Federico Halpern, que recayeron en la periodista Cristina Saez (el de Medios Tradicionales) y en las divulgadoras Beatriz Robles y Laura Caorsi (el de Nuevos Formatos).

Los Premios Jesús Serra de la Fundación Occident reconocen trayectorias destacadas que vinculan la nutrición y la alimentación con la salud; sus proyectos suelen centrarse en campos como la tecnología de alimentos, microbiota, epidemiología, obesidad y prevención de enfermedades a través de la dieta.

Desde Casa Real enmarcan este encuentro en el compromiso de la reina Letizia “con los temas relacionados con la alimentación y nutrición, una de sus principales líneas de trabajo". "Por ello esta audiencia pone en valor la labor de quienes trabajan a favor de la salud, la prevención y el fomento de los hábitos de vida saludables”, indican en un comunicado.

Por su parte, Ana Belén Crujeiras agradeció este reconocimiento y toda la trayectoria de la reina Letizia en el ámbito de la salud y la divulgación científica. “Su apoyo da voz a la ciencia y fomenta la investigación como pilar fundamental para el bienestar de la sociedad”, explica la investigadora del IDIS.

Noticias relacionadas

“Este respaldo no solo proporciona recursos vitales, sino que también infunde esperanza y nos motiva a perseverar en la búsqueda del conocimiento, con el objetivo de mejorar la salud pública y avanzar hacia una sanidad y una ciencia accesibles para todas las personas”, añade.