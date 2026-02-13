Arrojan por un barranco en Outes cientos de sacos con abono, basura y garrafas

"Con el invierno llegan las aves migratorias y también algunas especies de cerdos". Así denuncia en las redes sociales el colectivo Noia Limpa la aparición de cientos de sacos con abono, basura, parterres, macetas e incluso garrafas vacías de fitosanitarios en un barranco de Outes.

El colectivo sospecha que el autor de este atentado medioambiental es "un empresario agrícola". Los sacos aparecieron en un barranco cerca del puente de Ceilán.