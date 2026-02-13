Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Arrojan por un barranco en Outes cientos de sacos con abono, basura y garrafas

Algunos contenían garrafas vacías de fitosanitarios

Algunos de los sacos arrojados por el barranco.

Algunos de los sacos arrojados por el barranco. / Noia Limpa

Suso Souto

Outes

"Con el invierno llegan las aves migratorias y también algunas especies de cerdos". Así denuncia en las redes sociales el colectivo Noia Limpa la aparición de cientos de sacos con abono, basura, parterres, macetas e incluso garrafas vacías de fitosanitarios en un barranco de Outes.

El colectivo sospecha que el autor de este atentado medioambiental es "un empresario agrícola". Los sacos aparecieron en un barranco cerca del puente de Ceilán.

