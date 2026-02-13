Intervenidas dos jaulas-trampa ilegales para la captura de animales en Rois

Efectivos de la Guardia Civil, de la Patrulla de Protección de la Naturaleza (PAPRONA) de Noia, en una actuación conjunta con un agente del Servizo de Patrimonio Natural (Distrito Ambiental IV), han intervenido dos trampas-jaula ilegales, utilizadas para la captura no selectiva de animales en Rois.

Según han informado la Guardia Civil en un comunicado, la actuación se llevó a cabo después de que los agentes recibiesen una llamada anónima que informaba de las coordenadas de una trampa montada en el lugar de Tourís.

Los agentes fueron a verificar la denuncia y localizaron en esa zona una propiedad delimitada con una malla metálica, con una plantación de coles en su interior; y allí observaron una trampa-jaula activada y lista para su uso. Una segunda jaula de mayores dimensiones fue localizada en las inmediaciones, apoyada contra un muro.

Tras entrevistarse con el responsable de la finca, este reconoció que había colocado la jaula para capturar un animal que estaba causando daños en sus cultivos, pero admitió que no tenía ningún permiso para emplear este tipo de artilugios.

Al tratarse de trampas prohibidas, las jaulas fueron intervenidas y quedaron depositadas en las dependencias oficiales de la PAPRONA de Noia, a disposición del Servizo de Patrimonio Natural de la Xunta de Galicia.