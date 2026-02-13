El PSdeG designa al exalcalde de Noia Jesús Díaz Fornas al frente de la gestora del partido en Ribeira

El proceso para la creación de la comisión gestora en la agrupación local del PSOE de Ribeira acaba de concluir con el nombramiento de Jesús Díaz Fornas como presidente.

Licenciado en Derecho y abogado de profesión hasta su jubilación, Díaz Fornas tiene una larga trayectoria política. Fue alcalde de Noia durante los dos primeros mandatos de la democracia, diputado provincial entre 1979 y 1986 y diputado en el Congreso por la provincia de A Coruña en tres legislaturas.

En la gestora lo acompañarán como vocales José Luis Ruiz Laíño (teniente de alcalde de Boiro), Patricia Lojo Nine (edil de Cultura de A Pobra), Juan Jesús Ares González (exedil del PSOE de Boiro) y Gema Fernández Cuíña.

El nuevo órgano se encargará de dirigir el proceso para la constitución de una nueva ejecutiva local y coordinará con el grupo municipal socialista las iniciativas que se eleven al pleno del Ayuntamiento de Ribeira, así como la línea de actuación política dentro de la institución y de cara a la ciudadanía.

A falta de 15 meses para las elecciones municipales, la gestora se marca como objetivo principal "configurar una dirección" para la agrupación socialista que lleve al partido a esos comicios "con un proyecto sólido y un equipo ganador, que aspire a gobernar Ribeira".

En esa línea, trabajará también para fomentar la implicación de la militancia y para reforzar el compromiso del partido con la ciudadanía.

El PSdeG había puesto en marcha en 2022 un proceso de primarias en Ribeira, pero poco después, lo interrumpió. El 5 de marzo de aquel año, los militantes del PSOE de Ribeira estaban convocados a una votación para renovar la ejecutiva local. Unos comicios para los que el equipo directivo iba a postular al entonces edil José Manuel Suárez-Puerta para sustituir a José Manuel Vilas en la secretaría local, cargo en el que sigue y que desempeña desde hace 15 años (dice que en su día presentó la renuncia y que no fue aceptada).

A aquellas alturas la agrupación local estaba seriamente dividida, e incluso el sector crítico lo estaba. Las grietas se fueron alargando y, solo dos días antes de las anunciadas primarias, el entonces secretario de Organización del PSdeG, José Manuel Lage, comunicaba la suspensión del proceso.

La explicación que se dio entonces fue que la ejecutiva regional había tenido conocimiento «de una serie de acontecimientos de máxima gravedad que supuestamente acaecieron recientemente en la vida orgánica de esa agrupación local y que pueden afectar gravemente a la vida política de la organización en Ribeira».

Unos acontecimientos de los que nunca se supo (oficialmente) y cuyas consecuencias tampoco trascendieron.

Pero, ahora, el PSdeG no aclara si en Ribeira habrá primarias o no. "De momento, no lo sabemos", dicen desde la formación, que crea cierto suspense con su intención de "configurar una dirección".

A día de hoy, el PSdeG-PSOE sobrevive en la Corporación municipal de Ribeira con un solo edil (Francisco Suárez-Puerta, hijo del exedil) y poco más de medio centenar de militantes.