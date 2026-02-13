Estas son as tres gañadoras das cestas de froitas e produtos de tempada sorteadas en Boiro
Nadia Porres, Lucía Ordoñez e Marcelina Viturro son as afortunadas
A Asociación Boirense de Empresas (ABE) realizou este venres o sorteo dos premios da campaña de San Valentín entre os 1.207 rexistros de compras recibidos a través da web da entidade, co obxectivo de premiar as persoas que apostan polo comercio local nestas datas especiais.
Entre o 3 e o 13 de febreiro, os clientes que realizaron compras nos establecementos asociados puideron participar no sorteo de tres cestas saudables, compostas por froitas variadas e produtos de tempada, rexistrando os seus tíckets ou facturas a través da aplicación dispoñible en www.abe.gal.
Unha vez máis, a ABE apostou polo selo Produtos dos nosos socios, garantindo que os premios proceden integramente de froiterías asociadas, o que asegura a máxima frescura, calidade e proximidade dos produtos, reforzando así o compromiso coa economía local e coa identidade comercial de Boiro.
Esta iniciativa está plenamente aliñada coa filosofía da marca Somos Boiro, que promove un consumo responsable, o apoio ao comercio de proximidade e a posta en valor do tecido económico local como motor de cohesión social e desenvolvemento.
As premiadas son: Nadia Porres, por unha compra realizada en Boirofarma; Lucía Ordoñez, por unha compra realizada na estación de servizo Garlou; e Marcelina Viturro, por unha compra feita en Alimentación Teresa-Secreto Gallego.
- Santiago empieza a sancionar con hasta 30.000 euros a los dueños de pisos turísticos ilegales
- La ruptura sindical marca la huelga de autobuses en Santiago con el foco en una nueva reunión
- Evacuada la Comisaría de Santiago por un incendio
- Galicia triunfa en Netflix: una serie rodada en la comunidad es la más vista del último año... y no es 'Animal'
- Aplazada la huelga indefinida de autobuses en Santiago, aunque sigue sin haber acuerdo
- La carrera por el Rectorado de la USC se decidirá entre Crujeiras y Flores
- Tres locales de Santiago donde todavía puedes tomar café desde 1,20 euros
- Santiago encara la segunda jornada de huelga indefinida de buses a la espera de la reunión de esta tarde