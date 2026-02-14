Cortan un vial en Outes al producirse un hundimiento en el firme por los temporales
Se trata de una pista de Carleo, y el socavón tiene un diámetro de dos metros, y otros tantos de profundidad
El tren de borrascas de las últimas semanas ha causado estragos en numerosas carreteras gallegas. Este viernes, el Concello de Outes tuvo que cortar al tráfico un vial que conecta los núcleos de Carleo de Abaixo y Carleo de Arrriba al producirse un hundimiento en la plataforma.
Las continuas escorrentías provocaron que cediese el terreno, abriendo un socavón de unos dos mestros de diámetro por otros dos de profundidad.
De momento y hasta que pueda repararse, la vía permanece cerrada al tráfico, aunque, según el alcalde, Francisco Calo, esta circunstancia no supone un trastorno para los vecinos de la zona, pues existen otras carreteras secundarias que comunican los núcleos de Carleo.
Asimismo, el regidor indicó que, afortunadamente, el hundimiento se detectó de inmediato y no se produjeron accidentes.
Este lunes, el Concello valorará la intervención a realizar, pues se trata de una vía de titularidad municipal.
