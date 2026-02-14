Gallinas en las aulas: el Entroido convierte una escuela infantil de A Pobra en una granja
Los peques del centro Monte Carmelo se disfrazaron de agricultores y ganaderos
La Escuela Infantil Nuestra Señora del Monte Carmelo, de A Pobra, acaba de celebrar unas jornadas de Entroido muy especiales. Y es que este año, alumnos y profesores no solo se han disfrazado, sino que han convertido la escuela en un punto de encuentro intergeneracional... y en una pequeña granja.
Disfrazados de agricultores y ganaderos, con carretillas y aperos de labranza, los peques convirtieron el patio del centro educativo en su peculiar campo, y recibieron en las aulas la visita de un gallo y una gallina.
Las actividades estuvieron amenizadas con un concierto en directo a cargo de un grupo musical formado por padres y madres de alumnos y también de antiguos alumnos.
Asimismo, disfrutaron de una degustación de dulces tradicionales del Entroido.
Además, aprovecharon la celebración para unir tradición y futuro, participando en un cuentacuentos por el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.
