Gallinas en las aulas: el Entroido convierte una escuela infantil de A Pobra en una granja

La Escuela Infantil Nuestra Señora del Monte Carmelo, de A Pobra, acaba de celebrar unas jornadas de Entroido muy especiales. Y es que este año, alumnos y profesores no solo se han disfrazado, sino que han convertido la escuela en un punto de encuentro intergeneracional... y en una pequeña granja.

Disfrazados de agricultores y ganaderos, con carretillas y aperos de labranza, los peques convirtieron el patio del centro educativo en su peculiar campo, y recibieron en las aulas la visita de un gallo y una gallina.

Los alumnos recibieron la visita de un gallo y una gallina. / Cedida

Las actividades estuvieron amenizadas con un concierto en directo a cargo de un grupo musical formado por padres y madres de alumnos y también de antiguos alumnos.

Asimismo, disfrutaron de una degustación de dulces tradicionales del Entroido.

Además, aprovecharon la celebración para unir tradición y futuro, participando en un cuentacuentos por el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.