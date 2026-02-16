Boiro y la Fundación ONCE se alían para fomentar el empleo de personas con discapacidad

El alcalde de Boiro, José Ramón Romero, y la secretaria general de la Fundación ONCE y vicepresidenta ejecutiva de Inserta Empleo, Virginia Carcedo, firmaron un convenio para fomentar el empleo de las personas con discapacidad del municipio.

El acuerdo establece un marco de colaboración para mejorar la situación en el mercado laboral de las personas con discapacidad mediante programas de formación, captación, derivación, orientación e inclusión en el mercado laboral.

Asimismo, prevé el diseño conjunto y ejecución de acciones específicas para jóvenes con discapacidad, con la finalidad de impulsar su incorporación al mercado laboral y concienciar al tejido empresarial en la apuesta por el talento joven.

El convenio también incluye la colaboración con el tejido asociativo de Boiro para que la prestación de servicios a personas con discapacidad se canalice a través de las asociaciones que las representan.

José Ramón Romero dijo que “con la firma de este convenio reforzamos nuestro compromiso con el empleo y con el futuro de nuestro municipio, sumando recursos para ofrecer nuevas oportunidades laborales, generando empleo de calidad y mejorando la empleabilidad y la inclusión laboral”.

Por su parte, Virginia Carcedo ha destacado que Boiro “cuenta con una estructura económica diversa y sólida, con sectores estratégicos como la industria conservera, el sector del mar, los servicios, el comercio y el turismo, que ofrecen importantes oportunidades para la generación de empleo inclusivo”.

Carcedo ha añadido que “a través de Inserta Empleo, trabajaremos junto al Ayuntamiento y al tejido empresarial de Boiro para adaptar los puestos de trabajo, reforzar la formación y acompañar a las empresas en la incorporación de talento con discapacidad, demostrando que la inclusión laboral es compatible con la competitividad y el crecimiento económico del municipio”.

Inserta Empleo cuenta actualmente en Boiro con 150 personas con discapacidad inscritas en su bolsa de empleo.

Fundación ONCE es la principal entidad social española que trabaja para la plena inclusión de las personas con discapacidad para el desarrollo de iniciativas y programas en los campos del empleo, la formación, así como la accesibilidad y el diseño para todos con el fin de impulsar entornos, productos y servicios globalmente accesibles.

Así, Fundación ONCE puso en marcha la organización Inserta Empleo, que es la entidad de recursos humanos experta en la atención a las personas con discapacidad y que centra su actividad en mejorar su formación y conseguir su inclusión en el mercado laboral.

Noticias relacionadas

Cuenta con una experiencia de más de 25 años y un equipo de expertos en orientación e intermediación, repartidos por sus 53 oficinas en toda España. Ayuda a las personas con discapacidad a encontrar empleo, las forma si fuera necesario, y ofrece a las empresas los mejores candidatos y candidatas para los puestos que necesitan cubrir. Todo ello sin coste alguno.